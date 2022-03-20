تحارب السرطان وفقر الدم.. فاكهة رمضانية مجففة تقوي مناعتك

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر الزبيب واحد من الفواكه المجففة الأساسية على سفرة المسلمين في شهر رمضان الكريم.

ويعتبر مصدر جيد للعناصر الغذائية والمعادن والطاقة على شكل السعرات الحرارية والسكريات، كما أوضح موقع "medicalnewstoday".

الجهاز الهضمي

كما يساعد الزبيب في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي لأنه يحتوي على ألياف قابلة للذوبان وتجعل الأمعاء تعمل بشكل أسهل.

ويحتوي الزبيب على كميات كبيرة من المعادن المفيدة مثل الحديد والنحاس و المغنيسيوم والبوتاسيوم، تساعد في الحفاظ على مستوى الحموضة في المعدة.

فقر الدم

ويلعب الزبيب دورًا مهما في منع فقر الدم لأنه يحتوي على كميات جيدة من الحديد والنحاس، والفيتامينات الضرورية لصنع خلايا الدم الحمراء، كما يحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

القلب

كما يخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب، لأنه يحتوي على كمية قليلة من الصوديوم، كما أنه مصدر جيد للبوتاسيوم الذي يساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء.

السرطان

المركبات المضادة للأكسدة في الزبيب قد تحمي الجسم من التلف وأنواع مختلفة من السرطان، والشيخوخة.

العين

يحتوي الزبيب على مادة البوليفينول، وهي مضادات الأكسدة تحمي خلايا العين من التلف، والضمور، وإعتام العدسة.

تحسين صحة البشرة

قد تساعد مضادات الأكسدة، وفيتامين ج والسيلينيوم والزنك في إبقاء خلايا الجلد شابة وتمنع تلف خلايا الشيخوخة.

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