درة تتألق بإطلالة جذابة وأنيقة في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ظهرت الفنانة درة بإطلالة جذابة وأنيقة، وذلك خلال مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وارتدت درة بلوزة باللون الأسود، ونسقت أسفله بنطلون باللونين الأبيض والأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وحقيبة باللون البيج.

وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة، إضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

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