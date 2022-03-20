الأم المثالية في أسوان حققت حلم زوجي.. وأبنائي الأربعة حصلوا على مؤهلات عليا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وبينهن، الأم أمل أمين على طه من مدينة إدفو بمحافظة أسوان، الأم المثالية في المحافظة.

وقالت أمل إنها أنجبت 4 من الأبناء الذكور وكانت تعيش حياة بسيطة وهادئة مع زوج موظف حكومى إلى أن أصيب بسرطان الكبد، وتابعت معه رحلة علاج بين العديد من المحافظات، ولكنه لم يستجب للعلاج وتدهورت حالته الصحية ولزم الفراش فترة طويلة ثم توفى، وكان وقتها الابن الأكبر فى الفرقة الأولى بكلية التجارة.

وأضافت بعد وفاة زوجى تحملت المسؤولية ووضعت حلم زوجي بتعليم جميع ابنائنا هدف حياتي وبدأت قصة كفاحي مع أبنائي حتى تخرج ابنى الأكبر من كلية التجارة وبدء فى تحمل مسئولية الأسرة معي، حتى تخرج ابني الثاني من كلية الطب وابنى الثالث حصل على بكالوريوس تجارة وابنى الرابع بدرس حاليًا في كلية الصيدلة.