اعتمدت على نفسها 22 عامًا.. الحاجة شادية الأم المثالية الأولى على الجمهورية للتمكين الاقتصادي - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

وسط حالة من الفرحة تلقت أسرة الحاجة شادية حسين راشد الأم المثالية الأولى على جمهورية مصر العربية للتمكين الاقتصادي، خبر فوزها بالزغاريد والدموع، لكفاحها طيلة 22 عاما منذ وفاة زوجها، وتوليها زمام الإنفاق على الأسرة المكونة من 3 أبناء.

قالت الحاجة شادية إن زوجها توفي في عام 2000، تاركًا ثلاثة أطفال في عمر الزهور وقررت أن تتحمل المسئولية بصلابة وعزيمة قوية، فوظفت موهبتها في الخياطة والتفصيل لربات البيوت ما خلق لها شعبية مع جيرانها ومعارفها، وحققت بذلك استقلالا اقتصاديا حتى لا تلجأ لطلب المساعدة من أحد.

أضافت أنها وهبت حياتها لأبنائها الثلاثة لتربيتهم وتعليمهم فحصل اثنان منهم على تعليم جامعي والثالثة مؤهل متوسط، مشيرة أن اختيارها كأم مثالية أدخل السعادة على قلبها وقلب كل معارفها، مشيرة إلى أن إحدى صديقاتها هي من قدمت أوراقها في مسابقة التضامن الاجتماعي للأمهات المثاليات.

وذكرت شادية أنها بعد أن أتمت رسالتها في استقلال جميع أبنائها عقب زواجهم، قررت أن تدرب السيدات الأرامل بالمجان على أعمال الخياطة ليحققن التمكين الاقتصادي الحقيقي دون أن يلجأن لطلب المساعدة من أحد، كما أنها تواصل تفصيل الملابس لصالح الأطفال الأيتام بمحافظة قنا، حتى تشغل فراغها في ما يرضي الله تعالى.