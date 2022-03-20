طريقة عمل بسكويت النشادر بالصور للشيف حسن بمكونات بسيطة.. «حلو ومقرمش»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«قعدة البلكونة مع بسكويت نشادر وكوباية شاي بلبن بتبقى وجبة فطار رايقة».. ذلك أقل ما يوصف به عشاق بسكويت النشادر المقرمش مع كوب الشاي باللبن في الصباح، وتعد طريقة عمل بسكويت النشادر بالصور للشيف حسن، من أفضل الوصفات لإعداد أجمل أنواع البسكويت.

وفي السطور التالية، يعرض «هن» طريقة عمل بسكويت النشادر بالصور للشيف حسن.

طريقة عمل بسكويت النشادر

لإعداد بسكويت النشادر بوصفة الشيف «حسن»، يجب اتباع المقادير التالية:

4 أكواب من الدقيق

كوب لبن

ملعقة كبيرة نشادر

2 ونصف كوب زبدة نيوزيلاندي باردة

كوب سكر بودرة

5 بيضات

ذرة فانيليا

ذرة بيكينج بودر

ذرة ملح

طريقة التحضير

- طريقة عمل بسكويت النشادر بالصور بوصفة الشيف حسن، من أسهل الوصفات التي يمكن إعدادها، يجب أولا تسخين اللبن وإضافة النشادر إليه بعد الغليان، وعندما يبدأ اللبن في الفوران يُرفع من على النار ويترك حتى يبرد تمامًا.

- في كبة الخلاط أو حلة، نقوم بإضافة الزبدة والسكر وتُخفق المكونات حتى يصبح قوامها كريمي متجانس ذو لون فاتح جدا وناعم، وبعدها نضيف البيض تدريجيًا مع الفانيليا مع استمرار الخفق حتى تختلط المكونات مع بعضها.

في الخطوة التالية، يُضاف كلا من الدقيق والملح والبيكينج بودر إلى المكونات الموجودة في الحلة، ويتم التقليب أو الخفق حتى تمتزج المقادير معا، ثم يُضاف الحليب بعد أن يبرد قليلا لكن بشكل تدريجي مع استمرار الخفق حتى تصبح العجينة طرية أو لينة.

- بعد ذلك، نُدخل العجينة إلى الثلاجة بعد تغطيتها جيدا حتى تخمر، ثم تُخرج من الثلاجة ونضعها في كيس الحلواني، ثم يُشكل البسكويت على صواني ألومنيوم.

- على درجة حرارة 180، يتم إدخال صواني البسكويت على شبكة الفرن لمدة 25 دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي، وبعدها نخرجه من الفرن ويُترك حتى يهدأ تماما ويمكن تقديمه.

نصائح الشيف حسن لبسكويت النشادر

بعد معرفة طريقة عمل بسكويت النشادر بالصور للشيف حسن، يجب أيضًا معرفة النصائح لإعداد البسكويت بالطريقة الصحيحة، وهي كالآتي:

-استخدام الدقيق الخاص بالحلويات أو متعدد الاستخدامات، أمرا ضروريا لنجاح البسكويت أو بالأصح هو سر نجاح بسكويت النشادر.

-عند تشكيل البسكويت بالماكينة يجب وضع كيلو إضافيا من الدقيق.

- يمكن استبدال الزبدة بالسمنة البلدي الباردة.

- تُستخدم المكونات الموجودة بدرجة حرارة المطبخ لا تكون باردة جدا أو ساخنة جدا، وبعد عجن مكونات البسكويت يجب أن تدخل الثلاجة قليلا كي ترتاح.

- من المهم تسخين الفرن جيدا قبل دخول صواني البسكويت حتى لا تنفصل مكوناته.

- يمكن استبدال الحليب أو اللبن والنشادر بعصير البرتقال أو بشر البرتقال.