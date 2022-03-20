الامارات | النائب العام يأمر بإعادة التحقيق في واقعة ضحية حادثة الغسالة بكفرالشيخ

شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بإعادة التحقيق في واقعة ضحية حادثة الغسالة بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، بإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في واقعة وفاة سيدة غرقًا داخل غسالة ملابس بمسكنها بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، واستكمال التحقيقات فيها.

وكان النائب العام، قد وجَّه مكتبه الفني بفحص القضية في ضوء التظلم المقدم فيها، والذي انتهى إلى إعادة التحقيق فيها واتخاذ عدة إجراءات بها لبيان حقيقة ما أورده المتظلم بطلبه، والتأكد إذا كان ما نعاه قد يُغيِّر وجه الرأي في الدعوى أم يؤكد تصرف النيابة العامة السابق بها، وستُعلن النيابة العامة عن النتائج النهائية للتحقيقات عقب الانتهاء منها.

وكان هاشتاج #حادثة_الغسالة و#قتلت_أم_انتحرت، قد تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، الأيام الماضية، بعد انتشار رواية عن وفاة سيدة تُدعى أمنية، المعروفة باسم «أم التوأم» داخل غسالة.

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