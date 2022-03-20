طريقة عمل الكنافة بالمانجو للشيف حسن.. طعم أحلى من محلات الحلويات «صور»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الكنافة بالمانجو من أشهر الحلويات التي يفضلها الجميع وترتبط دائما بشهر رمضان المبارك، كما أنها تناسب كل أيام العام والمناسبات المتعددة كأعياد الميلاد، ويفضل الكثيرون تحضيرها في المنزل، لذا أحضرنا لكم طريقة عمل الكنافة بالمانجو للشيف «حسن»، وهو من أشهر شيفات الحلويات.

المقادير

كيلو كنافة

مقدار كوب من السمنة السايحة

مقدار كوب من الشربات الثقيل البارد

صينية أو صاج

مقادير الشربات المناسب للكنافة بالمانجو

ملعقه عسل جلوكوز

5 كوب سكر

2 ونصف كوب ماء

ملعقه عصير ليمون

مقادير حشو الكنافة بالمانجو

كيلو مانجو مكعبات

2 كوب عصير مانجو مخفف

2 كوب كريم شانتيه بودر مخفوق

لتر ماء مثلج

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو للشيف حسن

- طريقة عمل الكنافة بالمانجو وصفها الشيف «حسن» بكل سهولة، فما عليكِ سوى إحضار الكنافة وتضعي عليها سكر وكذلك السمنة المذابة وتقلبيها جيدا، ثم نضع عليها قليل من السمن مرة أخرى، ونُحضر الصينية أو الصاج ونضع عليها السمنة المذابة وعلى الأحرف، ثم نحضر الكنافة ونضع طبقة منها ونكبسها ثم نسد الفراغات.

- نضع طبقة من الكريمة المخفوقة مع عصير المانجو، ثم نضع مكعبات المانجو، وبعد ذلك نضع طبقة أخرى من الكنافة حتى يظل شكل الكريمة جيدا، ثم نصنع طبقة أخرى من الكريمة ومكعبات المانجو، وعليها طبقة كنافة ثم تُزين في النهاية بالكريمة المخفوقة.

طريقة تحضير شربات الكنافة بالمانجو

يذوب السكر وعسل الجلوكوز في وعاء به ماء، ثم توضع على النار لمدة ربع ساعة، وبعدها نضع عليه عصيرليمون، ثم نُغلق النار ونتركها جانبا لتبرد.

- نخلط الكريمة في وعاء ويضاف إليه عصير المانجو، ونقلبهم حتى يتماسك الخليط، ثم نضرب الكريمة شانتيه في الميكسر، ونضعها على الخليط، وتخفق المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها.

طريقة عمل كنافة بالمانجو لنجلاء الشرشابي

طريقة بسيطة وسهلة ولا تستغرق سوى دقائق معدودة، أعدتها الشيف نجلاء الشرشابي لتحضير الكنافة بالمانجو، بشكل اقتصادي ومكونات داخل المنزل، وهي كما يلي:

مقادير التحضير

نصف كيلو كنافة

4 ملاعق عسل أبيض

ربع كيلو زبدة

نصف كيلو مانجو

كوب كريمة

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو

نأتي بالكنافة ونشوحها في الزبدة حتى تصل إلى اللون الذهبي، ثم نضع عليها 4 ملاعق عسل أبيض، وبعد ذلك نضع عليها الكريمة، وتُقدم بهذا الشكل خاصة في شهر رمضان المبارك المعروف بالكنافة والقطايف وانتشارهما في هذا التوقيت.

طريقة عمل كنافة بالمانجو والكريم شانتيه للشيف شربيني

المقادير

كنافة

مانجو

سمنة

مكسرات

سكر

شربات

كريم شانتيه

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو والكريم شانتيه

- قلبي الكنافة جيدا مع السمن والسكر، ثم توضع في صينية وبعدها تدخل الفرن حتى تصل إلى درجة الاحمرار، وبعدما تخرج من الفرن ضعي عليها الشربات والمكسرات واخلطيهم سويا، ثم نُذيب بودرة الكريم شانتيه باستخدام المضرب الكهربائي ونضع معه ماء مثلج أيضا، حتى يكون القوام عبارة عن كريمة هشة، وفي نفس الوقت تكون المانجو جاهزة ومقشرة، ثم نضعها في الوعاء أو الطبق الذي سيتم تقديمها فيه.

- ضعي طبقة من الكنافة، وبعدها طبقة من الكريمة وهكذا، وفي النهاية ضعي الكنافة وعليها الكريمة وقطع المانجو وتُقدم.