سلوى عثمان تكشف تطورات حالة والدها بعد إصابته بجلطة: «لحقناها بسرعة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن الفنان عثمان محمد، والد الفنانة سلوى عثمان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إصابته بجلطة في المخ بشكل مفاجئ، ودون أي مقدمات يشعر بها.

وكتب الفنان محمد عثمان: «الأصدقاء والأحباب اعتذر عن عدم الرد على رسائلكم لإصابتي فجأة بجلطة في المخ».

الفنانة سلوى عثمان: والدي غادر المستشفى ويستكمل التعافي في المنزل

كشفت الفنانة سلوى عثمان، ابنة الفنان القدير محمد عثمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن والدها كان أصيب بجلطة مفاجئة في المخ قبل أيام قليلة، ونقل على إثرها إلى المستشفى، وبحسب قولها، «الحمدلله كانت خفيفة في بدايتها واتلحقت بسرعة واتعالج».

وأكدت الفنانة سلوى عثمان، مغادرة والدها للمستشفى وعودته إلى البيت منذ يومين لاستكمال تلقي العلاج اللازم حسب تعليمات الأطباء له.

مسيرة عثمان محمد الفنية

وكانت الفنانة سلوى عثمان، روت تفاصيل دخولها عالم الفن والتمثيل، في لقاء إعلامي لها، قائلة إنها في البداية التحقت بالإذاعة، وجرى تخصيص أجر لها تحت مسمى «أجر طفلة»، رغم أنها كانت حاصلة على الثانوية العامة، لافتة إلى أنها وجدت فرصة جيدة في الإذاعة، حيث كان حينها يصور المخرج نور الدمرداش، في استديو 10 بماسبيرو.

أما الفنان عثمان محمد فبدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرات، ثم عمل بأحد البنوك بمحافظة الإسكندرية، وكانت بدايته الفنية عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية.

وكان أول مسلسل إذاعي شارك فيه الفنان محمد عثمان أول مسلسل إذاعي وهو «حب وإلهام» في عام 1954، وبعد ذلك تلاها أعمال عديدة منها «للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان والوهم» وغيرها من المسلسلات الأخرى، منها «رأفت الهجان، حارة المحروسة، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى فى عزو، الإمام الشافعي»، ومن أفلامه السينمائية «دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة».