تعرف على الدكتورة إيناس عصمت أحدث نائبة بمجلس الشيوخ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 114 لسنة 2022، بتعيين إيناس عصمت عبدالحميد عز، عضوًا بمجلس الشيوخ، خلفًا للنائب الراحل الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، الذي خلا مقعده بعد أن وافته المنية فى شهر يناير الماضي.

من هي إيناس عصمت؟

شغلت النائبة المعينة إيناس عصمت عبد الحميد عز، عددًا من المناصب الأكاديمية والإدارية، أبرزها أنها عملت أستاذة متخصصة في العلوم الإدارية لعدِة سنوات.

كما شغلت الدكتورة إيناس عصمت منصب رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وعملت في عام 2020، عميدا لكلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات، وحققت نجاحا كبيرا في دعم الأكاديمية طوال فترة عملها بها.

تعيين إيناس عبدالدايم بمجلس الشيوخ

وعلى المستوى الأكاديمي، حققت الدكتورة إيناس عصمت على المستوى التعليمي نتائج كبيرة حيث أشرفت على كثير من الأبحاث والدراسات في العلوم الإدارية، وتعمل في المرحلة الحالية أستاذًا بقسم إدارة المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ تنص المادة (30)، أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يعين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.