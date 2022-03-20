جدول أكلات رمضان 2022.. «على قد الإيد ومش هتخليكي تحتاري»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع قدوم شهر رمضان الكريم، تبدأ ربات البيوت في التحضير والإعداد له، ووضع القوائم بجدول أكل رمضان لـ30 يوم، وعليه تدون الطلبات والأكلات وتجهيزها وتخزينها لتتجنب الحيرة والتفكير المستمر في الوجبات التي سوف تحضرها للإفطار، وذلك للتفرغ لأداء الصلوات والعبادات، لذلك نقدم لك جدول أكلات رمضان 2022، مكون من 30 وجبة بالسلطات والحلويات.

جدول أكلات رمضان 2022 لأول عشرة أيام

تعد العشرة أيام الأولى في الصيام هي الأصعب عند البعض، لذا يجب اتباع نظام غذائي صحي ومفيد يعوض الجسم عن فترات الصوم الطويلة، ويمده بالعناصر الغذائية التي تعينه على تكمله باقي الشهر بصحة ونشاط.

اليوم الأول

يعد اليوم الأول من الشهر الكريم، الأهم في جدول أكلات رمضان 2022، إذ تتفنن ربات البيوت في تقديم مائدة متنوعة الأصناف.

-الطبق الرئيسي: بط مشوي في الفرن.

-محشي مشكل: ورق عنب وكرنب.

-الشوربات: شوربة لسان عصفور.

-السلطات: سلطة خضار.

-المشروبات: تمر بالحليب.

-الحلويات: صينية كنافة بالمكسرات.

اليوم الثاني

-الطبق الرئيسي: صدور فراخ مسلوقة ومحمرة بالزيت.

-طاجن تورلي.

-أرز حبة وحبة.

-السلطات: سلطة بابا غنوج.

-المشروبات: عصير التمر هندي.

-الحلويات: قطايف بجوز الهند والزبيب.

اليوم الثالث

- الطبق الرئيسي: سمك مشوي في الفرن.

- أرز بالبصل.

- السلطات: سلطة خضراوات وسلطة طحينه.

- المشروبات: سوبيا.

- الحلويات: قطايف بالمهلبية.

اليوم الرابع

-الطبق الرئيسي: كبسة بالدجاج أو اللحم مثلما تحبين.

-السلطات: سلطة خضراء.

-المشروبات: عصير فراولة.

-الحلويات: صينية بسبوسة بالكريمة.

اليوم الخامس

-الطبق الرئيسي: فراخ مشوية.

- أرز بالشعرية.

- ملوخية.

-السلطات: سلطة خضار.

-المشروبات: عرق سوس.

-الحلويات: بلح الشام.

اليوم السادس

جدول أكلات رمضان 2022 لليوم السادس

-الطبق الرئيسي: سلطة تونة بالمايونيز والخضار.

-عيش بلدي.

-المشروبات: عصير خروب.

-الحلويات: مهلبية قمر الدين.

اليوم السابع

-الطبق الرئيسي: فتة شاورما.

-السلطات: سلطة زبادي.

-المشروبات: عصير برتقال.

-الحلويات: لقمة القاضي.

اليوم الثامن

-الطبق الرئيسي: سمك بلطي.

- أرز بالخلطة.

-الشوربات: شوربة السي فود.

-السلطات: سلطة خضراء بالبصل وطماطم.

-المشروبات: عصير ليمون نعناع.

-الحلويات: طاجن أم علي.

اليوم التاسع

-الطبق الرئيسي: حواوشي.

- بطاطس محمرة.

-السلطات: سلطة خضار، سلطة طحينه.

-المشروبات: عصير تفاح.

الحلويات: كاسترد.

اليوم العاشر

-الطبق الرئيسي: صينية مكرونة بالبشاميل.

- بطاطس مقلية بالبهارات.

-السلطات: سلطة خضار بالخص والليمون.

-المشروبات: عصير مانجا.

-الحلويات: صينية كنافة بالمكسرات.

جدول أكلات رمضان بالصور للنصف الثاني من الشهر

مع بداية ثاني عشرة أيام في شهر رمضان يكون الجسم اعتاد على الصيام، ويفضل البدء في التنوع في الوجبات وإدخال البروتين النباتي ضمن وجبة الإفطار لتكون ركيز أساسي في جدول فطور رمضان، وبالتالي تضاف أطباق أخرى في جدول أكلات رمضان 2022.

اليوم الأول

- الطبق الرئيسي: فول بالطماطم، طعمية، باذنجان مقلي بالدقة، وعيش بلدي ساخن.

- السلطات: سلطة خضار مقطعة شرائح، سلطة بابا غنوج، ومخلل.

- المشوبات: عصير تمر بالخشاف.

- الحلويات: مهلبية باللبن.

اليوم الثاني

- الطبق الرئيسي: كبدة اسكندراني.

- مكرونة بالصلصة.

- السلطات: سلطة خضار، سلطة طحينة.

- المشروبات: عصير جوافة.

-الحلويات: بقلاوة.

اليوم الثالث

- الطبق الرئيسي: شوربة عدس، عيش محمص في الفرن.

- السلطات: سلطة بصل بالخل والليمون.

- المشروبات: عصير ليمون نعناع.

- الحلويات: صينية قرع عسل.

اليوم الرابع

- الطبق الرئيسي: فاهيتا فراخ.

- أرز بسمتي أصفر.

- السلطات: ثومية.

- المشروبات: بيبسي.

- الحلويات: عيش السرايا.

اليوم الخامس

- الطبق الرئيسي: شوربة مشروم بالكريمة.

- سمبوسك بالسبانخ ومشروم.

- المشروبات: عصير موز باللبن.

- الحلويات: جلاش أصابع بالسوداني والزبيب.

اليوم السادس

- الطبق الرئيسي: كفتة لحم مشوية.

- بطاطس محمرة.

-عيش بلدي.

- السلطات: سلطة خضراء، سلطة طحينة.

- المشروبات: عصير كوكتيل.

- الحلويات: كيكة الرواني.

اليوم السابع

- الطبق الرئيسي: مسقعه بالصلصة، بيض شكشوكة.

- عيش بلدي ساخن.

- السلطات: سلطة خضار شرائح، بصل بالخل والليمون.

- المشروبات: تمر هندي.

- الحلويات: قطايف بالشوكولاتة.

اليوم الثامن

- الطبق الرئيسي: بيتزا بالخضار.

- شيبسي، كاتشب.

- المشروبات: عصير أناناس.

-الحلويات: لقمة القاضي بالنوتيلا.

اليوم التاسع

- الطبق الرئيسي: طاجن لسان عصفور باللحمة.

- جلاش بالجبنة والزيتون.

- السلطات: سلطة خضراء.

- المشروبات: عصير قمر الدين.

- الحلويات: أصابع زينب.

اليوم العاشر

- الطبق الرئيسي: مكرونة بالتونة.

- السلطات: سلطة مايونيز.

- المشروبات: سوبيا.

- الحلويات: صينية هريسة.

جدول أكلات رمضان 2022 للعشرة أيام الأخيرة

في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان يفضل التقليل من تنوع الأصناف والحلويات، خاصة أن ربات البيوت تبدأ في تجهيز بسكوت وكحك العيد، بالتالي تبحث ربات البيوت عن أكلات سريعة للفطور في رمضان.

اليوم الأول

- الطبق الرئيسي: شوربة سي فود.

- عيش توست محمص.

- السلطات: سلطة خضار.

- المشروبات: عصير برتقال.

اليوم الثاني

- الطبق الرئيسي: أرز مبهر بالكبد والقوانص.

- السلطات: سلطة زبادي.

- المشروبات: عصير ليمون.

- الحلويات: أصابع كنافة بالعسل.

اليوم الثالث

- الطبق الرئيسي: بيض مدحرج، مكرونة محمرة.

- بطاطس مقلية.

- السلطات: سلطة بابا غنوج.

- المشروبات: عصير كيوي.

اليوم الرابع

- الطبق الرئيسي: طاجن ورق عنب باللحمة.

- السلطات: سلطة زباي.

- المشروبات: عصير رمان.

- الحلويات: مهلبية بالشوكولاتة.

اليوم الخامس

- الطبق الرئيسي: كريب فراخ أو لحمة مثلما ترغبين.

- بطاطس مقلية.

- كاتشب وصوص حار.

- المشروبات: بيبسي.

اليوم السادس

- الطبق الرئيسي: كشري.

- عيش مقلي.

- خيار مخلل.

- المشروبات: سفن آب.

- الحلويات: أرز بلبن.

اليوم السابع

- الطبق الرئيسي: رقاق باللحمة.

- السلطات: سلطة خضار.

- المشروبات: تمر هندي.

اليوم الثامن

- الطبق الرئيسي: صينية بطاطس بالفراخ في الفرن.

- طاجن أرز معمر.

- الشوربات: شوربة لسان عصفور.

- المشروبات: عصير تمر بالحليب.

اليوم التاسع

- الطبق الرئيسي: مكرونة بالوايت صوص.

- بطاطس محمرة.

- المشروبات: تمر هندي.

اليوم العاشر

- الطبق الرئيسي: طاجن نجرسكو.

- شيبسي.

- السلطات: سلطة خضراء.

- المشروبات: عصير جوافة بالحليب.