بالفيديو والصور - ميرفت ميخائيل.. الأم المثالية في بورسعيد: عاهدت أبنائي على تخطي الصعاب والتفوق

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

فازت ميرفت عويضة ميخائيل عويضة، بالمركز الأول على مستوى محافظة بورسعيد في مسابقة الأم المثالية، التي أعلنت عن نتائجها نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وداخل منزلها بحي الشرق في محافظة بورسعيد، تحدث السيدة "ميرفت عويضة" عن قصة كفاحها، لـ"الخليج 365" قائلة:"أبلغ من العمر 59 عامًا، وأعمل مسئول شئون طلبة بمدرسة التيمورية، وتوفى زوجي (عزيز فهمي) عام 2009، ووقتها ترك لي ابننا (مينا) في المرحلة الثانوية، وابنتنا (ميرنا) في الصف الثالث الإعدادي، فوضعت ميثاق بيني وبين أبنائي تعاهدت خلال معهم على الترابط واستكمال الطريق والالتزام بالدراسة، وبفضل ربنا التزموا بذلك وكانوا خيرا لي، وأصبحوا طبيبين حيث حصل ابني على بكالوريوس صيدلة من جامعة قناة السويس، وابنتي على بكالوريوس طب وجراحة".

المشوار لم يكن سهلا .. "اعتمدت على مرتبي ومعاش زوجي، وجاهدت واعتمدت على الله تعالى وكان خير داعم لي وفتح الطريق أمامي، وسبق ترشحي العام الماضي ولم يجرى اختياري، ولكن فوجئت بمديرية التضامن هذا العام تتصل بي وتخبرني أنه تم ترشيحي على مستوى محافظة بورسعيد، ثم اتصلت بي الوزارة وحضر موظف بوزارة التضامن الاجتماعي وعقد مقابلة معي، وجرى إخطاري بعد ذلك بفوزه بلقب الأم المثالية على مستوى بورسعيد، ولم أكن أتوقع ذلك وحتى الآن لا أعلم من تقدم لي في المسابقة وأتوقع أن تكون المدرسة".

واختتمت حديثها برسالة إلى الأمهات قائلة:"أطالب كل أم أن تجاهد وربنا هيقف معها ويفتح الطريق أمامها وأمام أسرتها".

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