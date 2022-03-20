كورونا اليوم: حقيقة وجود متحورات جديدة.. وتحذير من متلازمة ضيق التنفس الحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

حقيقة وجود متحورات جديدة في مصر

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك انخفاضا ملحوظا في معدلات الإصابات بفيروس كورونا وانخفاضا في عدد المرضى الذين يحتاجون للدخول إلى المستشفيات وانخفاضا في الوفيات.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الدول التي شهدت ارتفاعات في إصابات كورونا لم تشهد تحورات جديدة من الفيروس، ويجب متابعة معدلات التطعيم في الدول التي ترتفع فيها نسبة الإصابة بفيروس كورونا هذه الأيام.

تحذير من متلازمة ضيق التنفس الحاد

حذرت وزارة الصحة والسكان، في فيديو نشرته للدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، من متلازمة ضيق التنفس الحاد التي تصيب مريض فيروس كورونا.

وأكدت "الصحة" أنها عبارة عن متلازمة يجتمع بداخلها أعراض متداخلة مع بعضها البعض، ويحدث هذا نتيجة أسباب مختلفة مثل الإصابة بفيروس كورونا، وتبدأ عندما يصاب الشخص بنزلة فيروسية وتظهر أعراضها عليه.

الكشف عن سبب الالتهابات ما بعد كوفيد طويل الأمد

ربط علماء من السويد وألمانيا الالتهابات التي تحصل ما بعد كوفيد طويل الأمد بالخلايا المناعية الضامة.

وتشير مجلة Mucosal Immunology، إلى أن علماء معهد كارولينسكا السويدي وجامعة ميونخ التقنية في ألمانيا، اكتشفوا أن نوعا معينا من خلايا المناعة تسمى البلاعم هي السبب في الالتهابات طويلة الأمد بعد الإصابة بالشكل الخفيف من "كوفيد-19"، وفقا لروسيا اليوم.