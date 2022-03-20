الأم المثالية في الأقصر.. "صفاء" تحملت المسئولية 17 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

قصة كفاح عاشتها صفاء أحمد صابر موجه التربية الاجتماعية الحاصلة على لقب الأم المثالية لمحافظة الأقصر لهذا العام، حيث أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2022 على مستوى محافظات الجمهورية.

حصلت صفاء أحمد صابر حفني الأم المثالية بالأقصر للعام الحالى، والبالغة من العمر 57 سنة، على بكالوريوس خدمة إجتماعية ودبلوم عام تربوى، وتعمل حالياً موجه تربية اجتماعية، فهي أرملة منذ 17 سنة مضت، ولديها 3 أبناء الأولى حاصلة على ليسانس شريعة وقانون وماجستير بالقانون ، والثانية حاصلة على بكالوريوس علوم، والثالثة بكالوريوس تربية رياضية.

عاشت الأم المثالية لمحافظة الأقصر، فى أسرة متوسطة الحال مكونة من 9 أفراد وكانت بارةً بوالديها، وتفوقت الأم فى دراستها وتخرجت وحصلت على بكالوريوس خدمة إجتماعية، وتزوجت عقب ذلك وانتقلت مع زوجها لمحافظة أخرى وكانت نعم الزوجة له ورفيقة الدرب، ورزقها الله بثلاثة أولاد بنتين وولد، وكان الزوج يعانى من حساسية بالصدر وضيق في الصمام الميترالي، وكانت الأمور تسير بشكل جيد حتى أصيب الزوجة بجلطة مما أدى إلى شلل نصفى بالجانب الأيسر، ولم تتركه الأم بل كانت ترعاه وتسانده وتذهب معه للأطباء من محافظة لأخرى للعلاج.

واهتمت الأم المثالية بالأقصر صفاء أحمد صابر، بأبنائها وتعليمهم بجانب مرض الزوج بجانب عملها حتى تدرجت فى وظيفتها، وتوفى زوجها وكان الأبناء بعمر (10 و9 و5 سنوات).

بعد وفاة زوجها بدأت معاناة الأم المثالية بالأقصر صفاء صابر أحمد، حيث تحملت مسئولية أبنائها بمفردها وانتقلت للإقامة بمنزل والدها ولم تكمل فيه كثيراً حيث رأت أن هذا غير مناسب لهم، وطلبت من والدها أن يعطيها قطعة أرض لكي تستطيع بناء منزل لها ولأولادها وأخذت تشطب جزء جزء من المنزل وهم مقيمين به، ومرض ابنها أصيب بالرمد الربيعي وقرحة بالعين فلجأت للكثير من الأطباء بمحافظات مختلفة، وإجراء العديد من العمليات له حتى شفاء الله، وبعد فترة ليست بالقصيرة أصيب الابن بتكسير فى كرات الدم الحمراء وبدأت معاناة جديدة مع الأطباء حتى شفاه الله مرة آخرى، ومرض والدها بعد فترة مرض شديد وظلت ترعاه حتى توفاه الله، ومرت السنين والبيت مكون من طابق واحد، ثم أصبح 3 طوابق حالياً، وتدرجت فى عملها حتى أصبحت موجه خدمة إجتماعية، وأكرمها الله وتخرج أبناؤها الثلاثة وحصلوا على مؤهلات عليا.