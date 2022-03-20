"رباب شالت المسؤولية بعد وفاة الزوج".. والدة الأطباء الثلاثة الأم المثالية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبلت أسرة رباب عوض، الأم المثالية على مستوى محافظة كفر الشيخ، فوزها باللقب الغالي بفرحة عارمة، وذلك عقب إعلان الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي نتيجة لقب الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، وعلى مستوى كل محافظة مصرية.

"الحمد لله ربنا اكرمني باللقب الغالي..تعبت في تربية أبنائي بعدما أصبحت لهم السند بعد وفاة والدهم"، بتلك الكلمات تحدثت "رباب عبدالحي عوض عبدالحافظ"، 54 عامًا، معلمة بمدرسة كوم الحجر الثانوية الزراعية، وتقيم بقرية كوم الحجر التابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ، لـ"الخليج 365"، لترصد قصة كفاحها حتى حصلت على اللقب الغالي.

أكدت الأم المثالية على مستوى محافظة كفر الشيخ، أنه توفى زوجها الذي كان يعمل مهندسًا زراعيًا منذ 10 أعوام، تاركًا لها 3 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة الاء في التعليم الجامعي، وإيمان في المرحلة الثانوية، وأحمد في المرحلة الإعدادية.

ولفتت إلى أنها منذ وفاة والدهم، قررت التفرغ لتربيتهم، والوقوف بجانبهم تعويضًا لهم عن أبيهم الذي تركهم ومازالوا في مرحلة صغيرة، بجانب عملها كمعلمة في التربية والتعليم، ومنذ تلك اللحظة أصبحت أمًا، وأبًا لهم، ونجحت في النهاية بالوصول بهم إلى بر الأمان بحصولهم على مؤهلات عليا.

وكشفت أن ابنتها الكبرى أصبحت الآن طبيبة بيطرية، وابنتها الثانية طبيبة بشرية، والابن الثالث في الفرقة السادسة بكلية الطب البشري، وتكملة لرسالتها مع الأبناء ظلت لجوار الابنتين حتى تزوجتا، ومازالت تستكمل رسالتها مع الابن الثالث.

واختتمت الأم المثالية على مستوى محافظة كفر الشيخ، حديثها لـ"الخليج 365"، قائلة:"أنا زي أم مصرية تعرف معنى الشدة، وتحمل الأزمات..اللقب غالي عندي وأحمد ربنا عليه.. وعاشت كل أم مصرية كافحت من أجل أبنائها".