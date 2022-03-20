الأم المثالية البديلة الأولى علي الجمهورية.. لقاء الرئيس السيسي أكبر تكريم بالنسبة لي

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

ظلت على مدار 40 عاما تزرع بذور الخير، وتقدم المساعدة من دون إلزام أو إجبار، للنهوض بالواقع الأسري والاجتماعي لأبناء المحافظة، حتى اختيرت "سهام وداعي إسماعيل عباس" الأم المثالية البديلة لمؤسسات الرعاية كريمي النسب على مستوى الجمهورية

ابنة محافظة بنى سويف، صاحبة الـ 67 عامًا، لديها 3 أبناء الأول من ذوى الهمم، وفتاتين إحداهما حاصلة على دكتوراة في اللغات والترجمة، وأخرى حاصلة على بكالوريوس خدمة إجتماعية.

وأوضحت سهام في حديثها أنها تعمل مشرفة فى دار كريمي النسب حيث يوجد بالدار 10 فتيات، تقوم بالإشراف على إقامتهن بالدار من مأكل، ومشرب، وملبس، ومتابعتهن بالمدارس فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية، فبذلت الغالي والنفيس في سبيل الارتقاء بأبنائها.

وعن تكريمها وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية أشارت الى أن فرحتها باختيارها وأنها ستقابل الرئيس السيسي لا توصف ولا تقدر بثمن قائلة "هذا أكبر تكريم وتتويج بالنسبة لي علي ما بذلته طوال حياتي وسأظل أعتز وافتخر بذلك طول العمر