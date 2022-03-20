زوجها مات بالسرطان.. سهير فكري الأم المثالية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، فوز السيدة "سهير فكري عبد المطلب درويش"، 78 عامًا، ابنة قرية صنافير بقليوب، بلقب الأم المثالية بمحافظة القليوبية.

وفازت الأم المثالية باللقب، بعد رحلة عطاء وكفاح كبيرة، حيث تزوجت الأم من رجل بسيط وعاشت حياة هادئة، ورزقها الله بثلاثة أبناء الابن الأول حاصل على بكالوريوس تجارة، والابنة الثانية حاصلة على بكالوريوس تجارة، والابنة الثالث حاصل على ليسانس حقوق.

مرض الزوج بالسرطان في النخاع الشوكي، وتوفى بعد صراع طويل مع المرض، وكان عمر الأبناء عند وفاة الأب "5 - 3 - 2" أعوام، ومعاش بسيط لا يتعدى الـ 15 جنيه.

بحثت الأم عن عمل حتى تستطيع سد احتياجات الأبناء، وعملت بإحدى الحضانات، كما عملت في حياكة الملابس للأهل والأصدقاء لكي تزيد من دخلها.

أعانها الله في بناء المنزل الذي تركه الأب الذي كان مبنى بالطوب اللبن، وتخرج الأبناء وحصلوا على مؤهلات عليا، وتزوجوا.