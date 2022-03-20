اليوم نهاية الشتاء.. كيف يتعامل المصريون مع تقلبات الطقس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أكد محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الربيع يبدأ رسميًا غدا الاثنين، ما يعني أن اليوم الأحد آخر أيام الشتاء رسميًا، مضيفًا أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في الحرارة مع سطوع الشمس مع الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجي القاضي عبر قناة dmc، أن الرياح تكون نشطة على بعض المناطق ما يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة، بينما تظل الأجواء الشتوية خلال الأيام المقبلة بسبب نشاط الرياح الشديدة.

ولكن كيف يتعامل المصريون مع تقلبات الطقس؟.. هذا ما يستعرضه الخليج 365.

تقول "سالي محمد، 23 عاما"، إنها ستبدأ تخفيف الملابس في الفترة الحالية، ولكن بشكل تدريجي حتى لا تصاب بأمراض الجهاز التنفسي.

وتضيف: "بالنسبة لروتين البشرة سأضع واقي الشمس للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، وفي الصباح سأتناول الخضروات الصحية لتمنحني الطاقة".

وتكمل: "هذه التغيرات في الطقس أصابتني ببعض القلق بسبب انتظار توقعات كل يوم من قبل خبراء الأرصاد".

من جانبها تقول "سمر علي، 27 عاما"،: "سأظل ملتزمة بملابس الشتاء لأني بخاف من تعب البرد ومش هصيف غير لما أحس إن مصر كلها صيفت والجو بقى فعلا حر".

وعن تقلبات الطقس، تضيف: "في الفترة الأخيرة لدي حيرة شديدة بشأن اختيار الملابس التي سأرتديها في المنزل أو عند الخروج فمرة أجد الطقس مشمسا وأخرى باردا".

أما "محمد علي، 29 عاما"، يشير إلى أن: "هحافظ على لبس الخريف عند الخروج من البيت، ولكن في المنزل هبدأ أصيف اللبس تدريجيا حتى يؤكد خبراء الطقس أننا بالفعل دخلنا مرحلة الصيف خاصة أن الإصابة بالبرد في هذه الفترة تعد خطيرة ولا يجب الاستهانة بها في ظل كورونا".

وتابع: "تقلبات الطقس حرمتني من ارتداء الملابس الصيفية التي كنت أخطط لها، لكن خوفي من التغيرات الجوية جعلني أرفض هذه الفكرة في الأيام الحالية".

أما "ياسمين إبراهيم، 30 عاما"، تعلق على تقلبات الطقس، قائلة: " أحلى حاجة حصلت في الدنيا، خاصة أن شهر رمضان سيتزامن مع الطقس البارد، وستشعر وكأن "الدنيا بتضحكلك"، معربة عن عشقها للشتاء".

وأخيرا، يكشف "إبراهيم محمود، 33 عاما"، أنه سيتابع حالة الطقس كل يوم، وبناء على التوقعات سيرتدي الملابس وفقا لما يقوله الخبراء، مع مراعاة التخفيف تدريجيا للملابس، خوفا من الإصابة بنزلات البرد.

ويعلق على تقلبات الطقس، قائلا: "التغيرات جعلتني أرفض تماما فكرة تخفيف الملابس حتى أشعر أن الصيف قد جاء وأننا بحاجة لارتداء ملابس الصيف".