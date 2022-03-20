زكي فطين عبدالوهاب وسعاد حسني.. «تركيبة غلط في زواج 6 شهور» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التلميذ وقع في حب النجمة، فتشكّلت حكاية حب يراها «عادية» ولكنها كانت حديث الوسط الفني حينها بزواج النجمة سعاد حسني من زكي فطين عبدالوهاب، ابن ليلى مراد، والطالب في المعهد العالي للسينما، وفي حياة والدته التي كان رد فعلها مفاجىء إلا أنه لك يكن غريبًا على زكي فطين عبدالوهاب الذي وافته المنية.

موقف ليلى مراد من زواج زكي فطين وسعاد حسني

طالب في الفرقة الثانية بقسم الإخراج في المعهد العالي للسينما ذهب للتدريب في فيلم من طبولة النجمة سعاد حسني فكانت الشرارة بوجود طليقها المخرج علي بدرخان، قصة تصلح لفيلم لنجمع تقع في حب الطالب الذي أعجبها بتلقائيته وروحه المرحة وانبهر بها هو نجمة يراها خلف الشاشات، في فيلم «أهل القمة» التقى زكي فطين عبدالوهاب وسعاد حسني، وكان الفيلم من إخراج المخرج الكبير علي بدرخان والذي انفصل عنها في تلك الفترة، وكان زكي يتدرب تحت يد بدرخان.

لم تنته هنا الحكاية، ولكنها بدأت مثلما سردها ليتطور الإعجاب خلال شهرين من انبهار لحب متبادل بين الطرفين، ليفاجىء «زكي» والدته ليلى مراد بأنه يحب سعاد حسني ويرغب في الزاج منها، لتندهش ثم تسأله عن تفاصيل معرفتهما، ولم ينس جملتها له «من يوم ما خلفتك وأنت عاملي مشكلة، حتى خلفتك بقيصرية وكنت هموت، دايما داخل عليا أنا ههاجر، أنا اتجوزت».

ليكشف «زكي» في حواراته التلفزيونية أن والدته ليلى مراد لم تكن معترضة لكنها لم تكن مرحبة أيضا:«أمي كانت بتعشق سعاد حسني حتى لما غنت كان عندها رأي ان صوتها مش قوي اوي بس بتأدي أداء في حساسية شديدة جدا، اتخضت اما قولتلها هي مكانتش موافقة لكن عمرها ما تدخلت»، على عكس خاله منير مراد الذي كان موافقا جدا ومرحبا بالزواج.

أسباب انفصال سعاد حسني وزكي فطين عبدالوهاب

انفصال زكي فطين عبدالوهاب وسعاد حسني أرجعه إلى أن «التركيبة غلط» فهي كانت علاقة انبهار، فهو طالب في مقتبل العمر وهي نجمة كبيرة، لذا لم يستمر زواجهم سوى 6 شهور فقط، وبعد شهرين من الطلاق أصبحا صديقين، وظلت والدته ليلى مراد تحبها وتقدرها حتى بعد طلاقهما.