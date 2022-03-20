طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية على الفحم.. «تقعد معاكي بالسنة في الثلاجة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد تتبيلة المشويات سر الطعم المميز للأكلة المفضلة عربيا وعالميا، ولا يختلف عليها الكثيرون من محبي اللحوم الذين يضعفون أمام المشويات وطعمها المختلف، ولأنها سر الطعم الحلو، نقدم لكِ طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية على الفحم بحسب الشيف هالة فهمي، وهي الطريقة الأكثر بحثا عند الشروع في تناول وجبة فراخ مشوية مميزة.

وأطلقت الشيفت هالة فهمي على هذه التتبيلة اسم «التتبيلة العجيبة»، لقدرتها على الاحتفاظ بتأثيرها وطعمها المميز لمدة عام في باب الثلاجة، وطريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية غير مكلفة سواء من ناحية المقاديرأو الجهد، ويكمن سرها في ملح الليمون الذي يعتبر المادة الحافظة لها، فيمكن أن تضعيها في الثلاجة لمدة عام وعند عمل فراخ مشوية على الفحم أو أي مشويات تحضري منها حسب الحاجة وتضعيها مرة أخرى في الثلاجة، دون أن تفقد مذاقها أو فائدتها.

مقادير تتبيلة الفراخ المشوية على الفحم

من داخل مطبخك يمكنك تحضير تتبيلة الفراخ المشوية على الفحم، فكل مكوناتها داخل المنزل وتستعمل بشكل يومي في الطعام، ونقدمها لكِ بالتفاصيل التي تساعدك على إنجاح التتبيلة، وبالتالي تأكل الأسرة فراخ مشوية ذات طعم مميز، لأن التتبيلة هي سر المشويات.

3 بصلات مقشرة ومغسولة

كوب كاتشاب

10 فصوص ثوم

2 طماطم

قرن فلفل حامي

3 قرون فلفل رومي

معلقة كبيرة من التوم بودر

معلقة كبيرة من البصل بودر

معلقة كبيرة من روزماري بودر

معلقة كبيرة من ورق لورا بودر

معلقة كبيرة من جنزبيل بودر

كوب خل

لتر مياه دافىء

معلقة كبيرة ملح ليمون

معلقة كبيرة سكر

ملح وفلفل

يتميز ملح اللمون بكونه المادة الحافظة لتتبيلة الفراخ المشوية على الفحم، وأما السكر فيعادل الحموضة الموجودة في الخل والكاتشاب وعصير الليمون، فلا نشعر بالحموضة، وهي التي تؤرق الكثيرين عند تناول المشويات بسبب «التتبيلة الحامية» لوجود المكونات الحمضية السابق ذكرها، لتكون لمعلقة السكر مفعول السحر في هذه الوجبة فتحقق المعادلة الصعبة بالتمتع بمذاق الكاتشب وملح الليمون وباقي المكونات مع عدم الشعور بأي حموضة على الإطلاق.

طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية

نحضر بولة أو وعاء عميق ونتركها جانبا، ثم نحضر الكبة ونضع كل الخضار الصحيح ليضرب في الكبة، ثم نضع الفلفل والطماطم، والبصل والثوم، وقرون الفلفل الحامي، وعليهم الكاتشب وعليهم معلقة واحدة من السكر، وباقي التوابل كلها «البودر» والليمون، توضع هكذا كل المقادير الأساسية، ونضع قليل من الزيت والملح والفلفل، وتضرب المكونات جيدا في الكبة ثم توضع في البولة.

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية على طريقة علاء الشربيني

قليل من مياه بصل

فص ثوم

معلقة صغيرة بابريكا

حبة بهارات مشكلين الخاصة بالدجاج

ملح وفلفل

طماطم مبشورة عليها

طريقة تحضير الفراخ المشوية بالخلطة

نقلب الخلطة ونضع عليها القليل من الزيت والملح، ثم نضع الدجاجة في التتبيلة ونتركها من نصف ساعة لساعة وقد تصل مدتها إلى ساعتين حسب الوقت المتاح، ثم نأتي بصينية فارغة بها فلفل ألوان وبصل ونضع عليها الدجاجة بالتتبيلة ثم نضع باقي التتبيلة على وجهها.