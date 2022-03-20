لماذا نشعر بصدمة كهربائية عند ملامسة الأشخاص والأشياء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يمكن لجسم الإنسان أن يخبئ لنا العديد من المفاجآت، وهل سبق لك أن تعرضت لصدمات كهربائية خفيفة عند الاقتراب من أحد الأشخاص أو لمس سطح معين، وفكرت كثيرا ما سبب هذه الظاهرة؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق ما أورد موقع "Bright side".

- تمتلك أجسامنا طاقة موجبة وسالبة ومحايدة:

كل شيء من حولنا يتكون من ذرات، وهذا يشمل بالطبع جسم الإنسان، والذرة بدورها تتكون من البروتونات والإلكترونات والنيوترونات، وهي أجسام لكل منها شحنة موجبة وسالبة ومحايدة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على عدد ثابت من هذه الأنواع الثلاثة من الجسيمات.

وتميل الإلكترونات إلى الانتقال من مكان إلى آخر طوال الوقت، هذا يعني أنها يمكنها الانتقال من الأثاث إلى ملابسنا، ومن ملابسنا إلى كتف أحد زملائنا عندما نحييه أو نصافحه، أو حتى نضع أيدينا على كتفيه.

- تتشكل الكهرباء الساكنة عندما تكون الطاقة السالبة غير متوازنة:

عندما يكون هناك نقص في التوازن بين الإلكترونات والبروتونات، أو بمعني آخر، عندما يحدث خلل في مستويات الطاقة السالبة والموجبة، تتكون ما يسميه العلماء الكهرباء الساكنة.

فعلى سبيل المثال، عندما تقوم بفرك شعرك باستخدام بالونة، فهذا ما تفعله في الواقع، أنت تلتقط كمية من الإلكترونات تزيد عن المستوى الذي كان في جسمك من قبل، بالمقابل، إذا اقتربت بعد فترة وجيزة من جسم موجب الشحنة، أو جسم معدني أو أي شيء مصنوع من مادة موصلة، فربما تشعر بصدمة كهربائية بسيطة، وذلك بسبب أن هذه الإلكترونات التي تنتقل من مكان إلى آخر، في محاولة لاستعادة التوازن بين الشحنات الإيجابية والسلبية في جسمك.

- تصبح هذه الصدمات الكهربائية الخفيفة أكثر شيوعاً عندما يكون الطقس بارداً وجافاً:

خلال فصل الشتاء، أو في أجزاء من العالم التي تتميز بمناخ جاف وبارد بشكل كبير، قد تكون الكهرباء الساكنة أكثر انتشاراً، نظرا لأن الهواء الرطب في الواقع موصل طبيعي للكهرباء، كما في المناخ الجاف

- مواد معينة قد تحفز أجسامنا على إطلاق صدمة كهربائية:

تعتبر المعادن من الموصلات الرئيسية للكهرباء، حيث أنها تستخدم لصنع أدوات خاصة هدفها الوحيد هو توصيل الكهرباء، في المقابل، هناك أيضاً الألياف مثل البوليستر، التي تتميز بمستوى توصيل منخفض، ويمكن أن تشارك في نقل الكهرباء من مكان إلى آخر عندما نتعرض فجأة لهذه الصدمات الكهربائية الخفيفة، لأن قد تدخل مادة البوليستر في العديد من الأغراض التي نستخدمها في حياتنا اليومية، بما في ذلك الأثاث والملابس.

نصائح لتجنب الصدمات الكهربائية الخفيفة:

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها إذا كنت تريد منع هذه الظاهرة:

- لا تستخدم الأحذية ذات النعال المطاطية عند المشي على أرضيات منتجة للكهرباء الساكنة.

-تأكد من أن الجو في غرفتك رطب بما فيه الكفاية، إذا كنت تشك في أن السبب وراء الكهرباء الساكنة هو الجو البارد والجاف.

- ارتدى الملابس المصنوعة من القطن، لتجنب تكوّن الكهرباء الساكنة التي تسببها ملابسك.

- المس المعادن باستمرار، حتى تتحرر الكهرباء الساكنة من جسدك على دفعات صغيرة بدلاً من إطلاقها كلها دفعة واحدة.

هناك أيضاً منتجات تنظيف مضادة للكهرباء الساكنة، يمكن أن تساعدك على منع تشكلها على الأسطح المختلفة.