تعرفي على اكثر الازياء النسائية مبيعا في دول الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - بناء على إحصائيات متجري نمشي وستايلي الإلكترونيين في الفترة الأخيرة قمنا بجمع قائمة كبيرة بأفضل الملابس النسائية الفاخرة وأكثرها مبيعاً داخل المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وفي هذا المقال سنقوم بعرض هذه المنتجات واحدة تلو الأخرى بالتفصيل كما يلي:

أولاً - أفضل الأزياء في متجر ستايلي

منتجات من الساتان الناعم

تم إطلاق مجموعة بلوزات نسائية من الساتان الناعم مؤخراً لدى متجر ستايلي وهذه المجموعة حصدت الكثير من إعجاب المشترين والمتابعين لصفحة المتجر على الإنستجرام وأصبح هذا القسم من أكثر الأقسام مبيعاً في متجر ستايلي، والذي يمكننا عرض بعض الأصناف الموجودة فيه كالتالي:

● كلوزيت بلوزة بنمط لف وأكمام طويلة

هذا المنتج عبارة عن بلوزة نسائية مصنوعة من الساتان الناعم تم طرحها بعدة ألوان مثل اللون الأزرق والأبيض والوردي الفاتح، تم تصميمها على شكل نمط ملفوف يتم ربطها بحزام مصمم كجزء أساسي من البلوزة لتعطي مظهراً جذاباً من الأمام، تأتي البلوزة بأكمام طويلة وواسعة لتوفير عنصر الراحة عند ارتدائها.

تعتبر هذه البلوزة من أكثر المنتجات مبيعاً لدى متجر ستايلي أكثرها موضة وجاذبية لصيف هذا العام، كما أنها مناسبة للإرتداء خلال يوم عادي أو في أي مناسبة خاصة.

● كلوزيت تنورة ساتان بطبقات متعددة

لاقت هذه التنورة شهرة واسعة في متجر ستايلي في الفترة الأخيرة وأصبحت من أكثر المنتجات مبيعاً لديه لما تتمتع به من مظهر جذاب وخامات صنع رائعة وتصميم مميز وعصري مناسب للنساء المهتمات بالموضة، جائت هذه التنورة باللون الوردي مصنوعة من الساتان الناعم على هيئة طبقات فوق بعضها لتعطي مظهراً أنيقاً.

طبعات كرتون

تميز متجر ستايلي في طباعات الملابس التي يقدمها على منصته والتي يحرص فيها على توفير ملابس بطبعات كرتونية مناسبة لأذواق مختلف النساء اللاتي يحببن الحرية والملابس الكاجوال أكثر من الملابس الكلاسيكية، مما جعل منتجات هذا القسم تنافس على المنتجات الأكثر مبيعاً لديه في المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومن أبرز منتجات هذا القسم:

● ديزني تيشيرت بأكمام قصيرة

يأتي هذا المنتج مصنوعاً من القطن الناعم المريح بطبعة على شكل كرتون ديزني المشهور وأكمام قصيرة، مع قبة دائرية، مناسب تماماً لفصل الصيف وملائم للموضة والأزياء خصوصاً للنساء اللاتي يحببن الملابس الكاجوال.

● تيشيرت مطبوع بطبعة لوني تونز

من أكثر التيشيرتات المطبوعة مبيعاً والأكثر شهرة بين النساء لدى متجر ستايلي، يأتي بقصة قصيرة من أسفل، مع قبة دائرية واسعة مناسبة لفصل الصيف وأكمام قصيرة، مع طبعة على شكل كرتون لوني تونز الشهير، هذه الطباعة لا تتلف مع الغسيل أو الإستخدام المتكرر.

أزياء الكات أوت

هذا القسم يعتبر القسم الأكثر تميزاً والأكثر طلباً في دول مجلس الخليج العربي لفصل الصيف، لأن منتجاه ملائمة تماماً للنساء العصريات اللاتي يتابعن الموضة والأزياء العصرية العالمية ويرغبن في أن يكونوا أيقونة للموضة وسط من حولهم، إشتهر في هذا القسم عدة قطع هي الأكثر طلباً من بين الجميع من بينها:

● جمبسوت بقصة واسعة

كثر الطلب على هذه القطعة المميزة من متجر ستايلي وهي عبارة عن جمبسوت صيفي مصنوع من خامة البوليستر، مناسب تماماً لفصل الصيف للسهرات الليلية أو البحر، جاء تصميمه بأكمام متوسطة الطول، مع حمالات للرقبة بقصة مميزة من المنتصف، ويتوفر منه عدة ألوان كاللون الأبيض والأحمر القاتم.

● فستان ميدي بأكمام مكشوفة

من أكثر الفساتين طلباً من قسم الكت أوت في متجر ستايلي، وهو عبارة عن فستان مكشوف الكتف باللون الأزرق مصنوع من خليط من البوليستر مع القطن الناعم، قصير ومناسب تماماً للمرأة التي تحب إبراز جمالها بفستان بتصميم بسيط كهذا، تم إطلاق عدة ألوان منه ولكن اللون الأزرق حظي بنسبة المبيعات الأكبر في متجر ستايلي.

البناطيل القماشية

● بنطال مضلع بخصر مطاطي

من أكثر البناطيل النسائية طلباً خصوصاً في فصل الصيف لأنه مزيج من البوليستر والقطن المريح والخفيف، بخصر مطاطي مرتفع وأرجل طويلة، بتصميم واسع من أعلى إلى أسفل، وعادة ما يأتي باللون الأسود، يعتبر من أفضل الأزياء النسائية مبيعاً في متجر ستايلي.

● بنطال مضلع بأربطة

من أكثر البناطيل مبيعاً في متجر ستايلي من ماركة كلوزيت، يأتي باللون الرمادي الفاتح بأرجل طويلة وبقصة واسعة بخصر مرتفع بأربطة للتضييق، مصنوع من البوليستر الناعم والمريح، سوف تعثرون عليه في قسم المنتجات الأكثر مبيعاً للنساء في متجر ستايلي.

كيفية الحصول على أفضل ملابس متجر ستايلي بسعر مميز

بعد عرض الأزياء النسائية الرائعة والمبهجة والأكثر مبيعاً في متجر ستايلي حسب الإحصائيات الأخيرة له في دول الخليج لابد لنا أن نخبركم كيفية الحصول على كل هذه الأزياء الراقية بسعر مميز ومناسب للمحفظة الخاصة بكم.

حيث يمكنكم الاستمتاع بخصومات كبرى وفورية باستخدام كود ستايلي الفعال الجديد، حيث يوفر خصومات و تخفيضات بقيمة 10% خصم فوري.

ثانياً- أفضل الأزياء في متجر نمشي

الفساتين

تميز متجر نمشي الإلكتروني بالفساتين النسائية بمختلف أنواعها حيث وفر مجموعة كبيرة من فساتين السهرة والفساتين الكاجوال القصيرة والطويلة وفساتين المناسبات والحفلات من مختلف الماركات العالمية بسعر مناسب، مما جعلها تحظى بنسبة مبيعات كبيرة من قبل نساء دول الخليج، ولكن تفوقت بعض تصميمات الفساتين على غيرها والتي يمكننا عرضها كالتالي:

● فستان حفلة برقبة مفتوحة

فستان من ماركة ايلا العالمية باللون اللافندر مصنوع من طبقات الشيفون الناعمة بأكمام طويلة، ورقبة على شكل حرف v، بحزام من الخصر ومقاسات مناسبة لمختلف الأوزان، يعتبر هذا الفستان أكثر مبيعاً في قسم فساتين السهرة منذ تم إطلاقه على موقع نمشي مؤخراً.

● فستان ساتان ناعم لمنال عجاج

فستان من الساتان الناعم بقصة طويلة من مجموعة منال عجاج برقبة على شكل حرف v، وأكمام متوسطة الطول، وحزام من المنتصف، يأتي بعدة ألوان أفضلها اللون البيبي بلو، حصل على أكثر نسبة مبيعات من متجر نمشي في الآونة الأخيرة.

البلوزات

● قميص منقط مزين بكشكش

البلوزة عبارة عن نسيج من البوليستر مريح وشفاف، يأتي القميص مع بلوزة داخلية بحمالات، مزينة بأطراف كشكش من الأمام، مع أكمام طويلة بأساور مطاطية، ومجموعة من الأزرار الأمامية للإغلاق، حصل هذا التصميم على نسبة مبيعات كبرى من متجر نمشي، لذا تعتبر من أفضل أزياء النساء الحالية في دول الخليج.

● قميص بتداخل دانتيل

قميص باللون الأسود من ماركة ايلا الأصلية، مصنوعة من نسيج بوليستر ناعم ومريح، بأكمام طويلة مع تداخل دانتيل بلون مختلف على الياقة والأكمام، بفتحة من الرقبة مع زر للإغلاق، يعتبر هذا المنتج من أكثر الأزياء النسائية طلباً والتي يمكنك الحصول عليها بخصم شراء هائل من خلال العروض التي توفرها افضل مواقع الكوبونات.

التيشيرتات

● تيشيرت هامل قصير بياقة دائرية

تيشيرت من ماركة هامل الأصلية متاح باللون الرمادي والأسود، مصنوع من مزيج من البوليستر والقطن المريح الناعم، يحتوي على تداخل في الألوان مع طباعة باللون الأبيض في الأمام، مع ياقة دائرية صغيرة وأكمام قصيرة، يعتبر المنتج الأكثر مبيعات لمحبي الملابس الكاجوال من النساء، كما يستخدمه البعض كملابس لممارسة الرياضة.

● تيشيرت مطبوع بياقة دائرية

تيشيرت مطبوع من ماركة كالفن كلاين الأصلية مصنوع من القطن الناعم، بياقة دائرية مفتوحة وأكمام قصيرة، يأي عادة باللون الأبيض فقط، الأكثر مبيعاً في قسم تيشيرتات النساء الكاجوال لما يتميز به من نعومة وجاذبية وسعر مميز في ذات الوقت.

كيفية الحصول على أفضل ملابس متجر نمشي بسعر مميز

بعدما ذكرنا أفضل الملابس النسائية والأكثر مبيعاً لدى متجر نمشي، يمكنكم الآن طلب هذه المنتجات وغيرها والحصول عليها بسعر مميز وتخفيض حقيقي وفعال من خلال استخدام كوبون نمشي الخليج، والتي تصل الخصومات التي يقدمها إلى 40% أو أكثر.