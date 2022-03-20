أمازون مصر تكشف عن عروض شهر رمضان لعملائها مع تخفيضات تصل حتى 70%

محمد اسماعيل - القاهرة - تخفيضات رمضان من 18 مارس وتستمر لعشرة أيام وتتضمن عروضاً على أكثر من 30 فئة من المنتجات بما في ذلك المستلزمات الاستهلاكية والأجهزة وأدوات المطبخ والمستلزمات المنزلية والأزياء وغيرها

عملاء Amazon.eg يستمتعون أيضاً بخصم فوري 10٪ وتقسيط 18 شهرًا بدون فوائد مع عدد من البنوك من بينها بنك مصر والبنك العربي وبنك عودة

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أعلن متجر Amazon.eg عن إطلاق تخفيضات جديدة خلال شهر رمضان المبارك اعتباراً من منتصف ليل 18 مارس ولغاية 27 مارس الجاري. وتشمل التخفيضات الجديدة مجموعة واسعة من فئات المنتجات مع الآلاف من العروض المميزة على المنتجات الاستهلاكية والأجهزة وأدوات المطبخومستلزمات الطبخ،والمستلزمات المنزلية، والأزياء، وغيرها.

وتأتي هذه التخفيضات بهدف منح العملاء فرصة للتوفير عند شراء جميع المنتجات التي يحتاجونها استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل.

وتوفر تخفيضات شهر رمضان المبارك الفرصة أمام العملاء الذين يتسوقون على Amazon.egفرصة استكشاف آلاف العروض المميزة، مع تخفيضات تصل إلى 70% على احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الفضيل من منتجات العلامات التجارية المحلية والعالمية بما في ذلك مايكل كورس، سامسونج، أديداس، ريبوك، أندورا. كما يمكن للعملاء الذين يتسوقون على متجر أمازون مصر خلال فترة التخفيضات المساهمة في دعم الشركات المحلية من خلال زيارة صفحةتسوق من أهل البلد لدعم التجار المحليين على www.Amazon.eg، والتي تقدم مجموعة من المنتجات التي توفرها شركات ومؤسسات محلية مثل شانة بيت الطبيعةلبيع عسل طبيعي عالي الجودة ولازورد لبيع أواني طهي عالي الجودة وغير لاصقة، ضمن العديد من العلامات التجارية المحلية الأخرى.

وتعليقا على ذلك، قال عمر الصاحي مدير عام أمازون مصر: "نحن فخورون للغاية ببدء عروض رمضان لأول مرة على موقع أمازون مصر، التي ستضم تخفيضات كبيرة ستشمل مجموعة من المنتجات، ستساعد عملاءنا على توفير الكثير من الوقت والمال، كما يمكن لعملائنا شراء سلع أساسية لهم ولأسرتهم في هذا الشهر الكريم من خلال العلامات التجارية المحلية والعالمية المختلفة لتلبية احتياجاتهم اليومية خلال شهر رمضان، وسوف نستمر في تقديم تجربة تسوق فريدة لكافة عملاء Amazon.eg عن طريق العروض والفعاليات المختلفة، مثل عروض رمضان، التي نقدم من خلالها لعملائنا خيارات ملائمة، بأسعار منخفضة، وخيارات تسليم سريعة. "

وسيحصل عملاء أمازون مصر الذين يستخدمون بطاقات بنك مصر وبنك عودة والبنك الأهلي الكويتي، بين يومي18 و27 مارس، على تخفيضات فورية إضافية بنسبة 10 % على الطلبات بحد أدنى 200 جنيه مصري. كما سيتمكن العملاء الذين يستخدمون بطاقات البنك التجاري الدولي وبنك مصر والبنك العربي وبنك عودة من تقسيط مشترياتهم بدون فوائد لمدة تصل إلى 18شهراً.

عروض تخفيضات شهر رمضان المبارك على متجرAmazon.eg

ستشمل عروض رمضان مجموعة متنوعة من والتخفيضات، لمساعدة العملاء في الحصول علي توفير كبير على طلباتهم خلال الشهر الفضيل.

وتضم قائمة أفضل العروض ما يلي:

صندوق رمضان:

• بمناسبة شهر رمضان الكريم، شهرالعطاء، تقدم Amazon.egلعملائنا صندوق رمضان المليء بالأساسيات اليومية في خلال هذا الشهر الكريم بسعر حصري على Amazon.eg يبلغ 129.95 جنيهًا مصريًا. يمكن لعملائنا شراء صندوق رمضان ليتم إرساله إلى منظمة خيرية أو أسرة محتاجة قبل رمضان في أي مكان في جميع أنحاء مصر. ويحتوي صندوق أمازون الرمضاني على 14 منتجاً من مستلزمات المنزل الأساسية مثل 1 كجم من الأرز ، و 400 جرام من المكرونة، و 1 كجم من السكر، و 700 جرام من الزبدة، بالإضافة إلى الفول والزيت والعدس والشاي من علامات تجارية معروفة مثل الملكة. وريحانة وليبتون وحلوة وروابي وكنور.

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الإلكترونيات:

- سيكون بإمكان عملائنا الحصول على شاشات سامسونج 55 بوصة ليد عالية الدقة بسعر منخفض 8499 جنيه مصري.

- سيكون بإمكان عملائنا الحصول على شاشات كايزون 32 بوصة ليد عالية الدقة بسعر 1849 جنيه مصري، بتخفيضيصل إلى 20%.

- سيكون بإمكان عملائنا الحصول على شاحن مغناطيسي أنكر قابل للطي ومزود بمنفذ USB لهواتف IPhone بسعر 939 جنيه مصري، بتخفيضيصل إلى 20%.

- سيمكن لعملائنا توفير 25% على سماعات الأذن من جي بي إل.

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مستلزمات المنزل والمطبخ:

- يمكن لعملائنا توفير 40% على المواد الغذائية، مثل السمنة الطبيعية من شيراتون، بسعر 200 جنيه مصري.

- يمكن لعملائنا توفير 20% عند حصولهم على موزع لفافات بلاستيكية رقيقة سهلة القطع مع ماكينة قطع من كينجبسعر 396 جنيه.

- يمكن لعملائنا توفير 12%عند حصولهم على غسالات الأطباق من بيكو.

- يمكن لعملائنا توفير 30%عند حصولهم على منظف المنزل من فريدا.

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منتجات العناية الشخصية والتجميل:

- يمكن لعملائنا توفير 40%عند حصولهم على شفرات جيليت للحلاقة.

- يمكن لعملائنا توفير 30%عند حصولهم على سائل غسيل الأيدي من فريدا

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منتجات الرياضة واللياقة البدنية:

- يمكن لعملائنا توفير 30%عند حصولهم علىدراجة لياقة بدنية للاستخدام المنزلي من باور ماكس فيتنس

الأزياء والموضة:

- سيحصل عملاؤنا على القطعة الثانية، من بعض الأحذية والملابس المقدمة من عدد من العلامات التجارية العالمية مثل أديداس وريبوك، مجانا.

- يمكن لعملائنا توفير 70%عند حصولهم على الملابس من أندورا.

- يمكن لعملائنا توفير 33%عند حصولهم على ساعات مايكل كورس بسعر 1777 جنيه مصري، من على موقع Amazon.eg.

- يمكن لعملائنا توفير 25%عند حصولهم على ملابس قطونيل.

- يمكن لعملائنا توفير 50%عند حصولهم على أحذية أو إكس.

- يمكن لعملائنا الحصول على أحذية أكتيف بسعر 199 جنيه، من على موقع Amazon.eg.

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ويمكن للعملاء الحصول على تجربة تسوق أسهل عبر تحميل تطبيق أمازون لتصفح وتسوق أفضل عروض شهر رمضان المبارك أو التسوق مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لمتجر Amazon.eg، كما يمكن سداد قيمة جميع شحنات أمازون مصر من خلال خيارات الدفع عبر الإنترنت، بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم.