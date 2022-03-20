طريقة عمل الرز بلبن المصري.. «في 3 خطوات هيتحاكى بيه اللي يدوقه»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

دائما ما يعرف عن المصريين حبهم للأكل والوصفات اللذيذة التي انتشرت فيما بعد في بعض الدول الأوروبية والعربية، ومن ضمنها الأرز باللبن، المعروف بطعمه اللذيذ وشكله الشهي، ويفضل بعض المصريين تزيينه بالمكسرات باعتباره من الحلويات المحببة لجميع الأعمار، وفي السطور التالية يعرض «هن»، طريقة عمل الرز بلبن المصري على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الرز بلبن المصري

تعتبر المكونات المستخدمة في طريقة عمل الرز بلبن المصري، من أسهل المقادير لتوافرها في كل منزل وهي عبارة عن الآتي:

نصف كوب من الأرز

نصف كوب نشا

لتر لبن كوب

سكر

ماء زهر

زبيب

جوز هند

قشدة بلدي

طريقة التحضير

يمكن تحضير الأرز بلبن في خطوات بسيطة بعد التأكد من تجهيز المكونات وشراء نوعا جيدا من الأرز واللبن كامل الدسم، كي يكون الطبق في نهاية الوصفة ناجحًا.

- في إناء كبير، نضع الأرز مع الماء على النار حتى يتشرب الماء، ثم نضيف إليه اللبن مع التقليب وبعدها القشطة البلدي ونقطين ماء زهر أو ماء ورد والسكر، وتترك المقادير على نار هادئة.

- في كوب زجاجي، نُذيب النشا مع قليل من اللبن والتأكد من خلطهما جيدا ثم يضاف خليط الأرز واللبن وتقلب المكونات، وبعد حوالي 22 دقيقة، يُوضع في أطباق التقديم ويمكن تزيينه من خلال إضافة زبيب وجوز.

طريقة عمل الأرز باللبن مثل المحلات على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، وصفة مختلفة لـ طريقة عمل الرز بلبن المصري، من خلال إضافة بعض المكونات الأخرى مثل النشا والكريم شانتيه وكانت أقرب لطريقة المحلات.

2 كيلو لبن

كوب ارز مصري

كوب لبن بارد

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة كريم شانتي بودر

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

طريقة التحضير

- يوضع كلا من اللبن والأرز المغسول والمصفى جيدا من أي مياه في حلة على النار، ويقلبا جيدا حتى يغلي اللبن وبعدها نزيله من على النار ونتركه حتى يبرد.

- بعد التأكد من أن الأرز واللبن الموجودين في الحلة بردوا تماما، نضعهم على النار مرة أخرى مع استمرار التقليب، ثم يُضاف كلا من السكر والفانيليا بعد الغليان ويقلب الخليط جيدا كي لا يشيط قاع الأرز.

- يقسم كوب اللبن إلى نصفين، نصف نضع معه نشا ونقلبه جيدا، والنصف الآخر نضع به كريم شانتيه.

- توضع مكونات الكوبين معا في إناء الأرز بلبن مع التقليب المستمر، ويخلط جيدا حتى الغليان، وبعدها يُرفع من على النار ويوضع في طاجن ويدخل الفرن لكي يأخذ الرز بلبن وجه ذهبي، ثم يزين بعدها بجوز الهند والفسدق والمكسرات على حسب الرغبة.