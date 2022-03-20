3 زيوت أساسية للظهور بلحية جذابة..«مش هتضطر تحلقها بعد كدا»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تعد اللحية أو الذقن الخفيفة من علامات الجمال عند الرجال، إذ أنها تجعلهم محط الأنظار كما أنها تساعد أصحاب الوجوه الرفيعة على وضوح ملامحهم أكثر، لذلك فإن نظافة وترتيب اللحية من أساسيات الاهتمام بالمظهر الخارجي للرجل في كل صباح، كما يهتم أيضا بمعرفة الزيوت المناسبة للظهور بلحية جذابة ذات رائحة عطرة.

وفي السطور التالية، يعرض «هن» أفضل الزيوت المناسبة للحية الرجل، وفقا لموقع «men's journal».

الزيوت الأساسية للحية الرجل

تنقسم عناية الرجل بالذقن إلى مجموعة من الزيوت والبلسم، بالنسبة للزيوت فهي مناسبة لكل أنواع اللحية سواء كانت خفيفة أو سميكة وتساعد في منع القشرة والخدوش والحكة كما تعمل على ترطيب الجلد أما البلسم فهو مهم جدا لأصحاب اللحية السميكة وبسبب مادته السميكة نوعا ما فهو يظل على الذقن والبشرة لفترة طويلة، ويجعل شعر الوجه أكثر نعومة كما تكون البشرة نضرة أيضًا.

مجموعة The Beard Struggle Ultimate

يمكن لهذه المجموعة من الزيوت، أن تلعب دورا أساسيا في ظهورك بشكل جذاب، حيث أنها تساعد على تصفيف شعر الذقن بالطريقة التي تريدها، وتعمل على ترطيب البشرة والشعر.

Every Man Jack Mens Beard Oil

يعد ذلك النوع من الزيوت الذي يعطي رائحة عطرية لذقن الرجل ويجعل مظهر اللحية جذابا، مناسبا جدا للخروج في الحفلات بالإضافة إلى كونه مغذيا للشعر ويساعد على نموه بشكل أفضل ويضيف إليه النعومة بفضل احتوائه على نسبة من خشب الأرز.

Vking Revolution

مجموعة زيوت Viking Revolution، تعد من الزيوت المغذية لشعر الذقن حيث تساعد على نمو الشعر وجعله أكثر نعومة وانسيابية، بالإضافة إلى أنها مختلفة الروائح، وتعمل على ترطيب البشرة.

بلسم Isner Mile

هو مجموعة من البلسم المستخدم للأشخاص ذوي اللحى السميكة أو من يريدون أن تصبح لحيتهم غزيرة حيث تساعد على نمو الشعر بشكل كبير وترطيبه بسبب مكوناته وعند استخدامه مع الزيوت المناسبة يعمل على إطالة شعر اللحية.