بـ 11 حيلة تخلص من رائحة القدم الكريهة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشعر الكثيرون بحالة من الحرج وعدم الأمان بسبب رائحة أقدامهم الكريهة، حال خلع أحذيتهم، فقد ينزعج الناس من حولهم بسبب تلك الرائحة.

وهناك عدة أسباب لحدوث تلك الرائحة، فعادة ما يعاني الأشخاص الذين يتعرقون بأقدامهم كثيرًا من رائحة القدم السيئة، فالعوامل الهرمونية، كما هو الحال لدى المراهقين والنساء الحوامل، تجعل كلا المجموعتين أكثر عرضة للتعرق، بما في ذلك منطقة القدم.

بصرف النظر عن تأثير الهرمونات، يمكن أن يحدث التعرق المفرط أيضًا بسبب الكثير من النشاط أثناء الوقوف على مدار اليوم، أو ارتداء أحذية ضيقة جدًا، أو الإجهاد، أو وجود مشاكل صحية مثل الالتهابات الفطرية وفرط التعرق، والتعرق المفرط يمكن أن يبلل الأحذية، فعند استخدام الأحذية الرطبة، تكون النتيجة رائحة كريهة للقدم.

وفي هذا الإطار نستعرض عدة طرق للتخلص من رائحة القدم التي يمكن تجربتها في المنزل، وفقًا لموقع health.kompas، وإليك بعضًا منها:

-اغسل قدميك جيدًا بالماء والصابون

اغسل القدمين مرتين على الأقل في اليوم، وتأكد من تنظيف كل جزء، بما في ذلك ما بين أصابع قدميك، بعد ذلك، جففها لمنع تكاثر البكتيريا هناك.

-تأكد من أنك مجتهد في تقليم أظافرك

بعد تقليمها نظف المنطقة المحيطة لمنع الرائحة الكريهة للقدم، ليس فقط أظافر القدمي ، الجلد الميت الصلب يحتاج أيضًا إلى التنظيف باستخدام ملف، فيمكن أن يصبح هذا الجلد الميت أرضًا خصبة للبكتيريا إذا كانت قدميك غالبًا ما تكون رطبة.

-قم بتغيير الجوارب كل يوم

إذا كنت في مكان حار أو تمارس الرياضة أو تتعرق قدمك كثيرًا، احضر جوارب احتياطية قدر الإمكان.

- تجنب ارتداء نفس الأحذية كل يوم

بعد استخدام أحد الحذاء، جففه في الشمس واستخدمه مرة أخرى بعد جفاف النعل أو الجزء الداخلي من الحذاء تمامًا.

-اختر الجوارب التي يمكن أن تمتص الرطوبة

تجنب الجوارب السميكة مثل الجوارب الرياضية لأنها قد تجعل قدمك تتعرق.

-استخدام الأحذية المفتوحة

إذا كان هناك خيار مجاني لارتداء الأحذية، فاستخدم الأحذية المفتوحة مثل الصنادل، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فاختر حذاءًا به الكثير من المسام بحيث لا يبتل قدمك من الداخل.

-لا تستخدم أحذية ضيقة جدًا

قد تجعل القدم أكثر رطوبة.

-الكحول

ضع قطعة قطن تم إعطاؤها كمية صغيرة من الكحول على باطن القدم كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش، هذا يمكن أن يساعد في تجفيف قدميك. ومع ذلك تجنب هذه الطريقة إذا كان باطن القدم متشققًا.

- استخدم رذاذًا مضادًا للفطريات

أو مسحوق قدم أو مضادًا للتعرق أو مزيلًا لرائحة القدم قبل ارتداء الجوارب والأحذية.

- استخدم نعلًا خاصًا مزيلًا للعرق للأحذية.

- انقع القدمين في الماء الذي تم إعطاؤه القليل من الخل أو الليسترين.