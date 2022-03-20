«أجلنا الإنجاب ومش جاهزين للمسؤولية».. تعرف على حكم الدين على الزوجين

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تأجيل الإنجاب وتنظيم الأسرة أمر يتساءل عنه العديد من الأزواج، خاصة ممن يواجهون بعض المشاكل المادية أو الاجتماعية، ما يدفع البعض للتأجيل.

ودومًا ما يشغل الأمر حيزا واسعا بين الحرام والحلال، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي الإليكتروني.

وتساءل أحد الأشخاص، عبر الموقع الرسمي، قائلًا: «اتَّفقت مع زوجتي على تأخير الإنجاب مؤقتًا إلى أن تتحسن ظروفنا ونستطيع القيام بمسؤوليتنا تجاه الأبناء على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فما حكم ذلك شرعًا».

«الإفتاء» توضح حكم تأخير الإنجاب بسبب عدم القدرة على القيام بمسؤولية رعاية الأولاد

وفي هذا الصدد، أجابت دار الإفتاء المصرية، عن السؤال عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، مؤكدة على أن الإسلام لم يفرض على كل مسلم أن ينجب عددًا معينًا من الأبناء، لكن حثَّ عموم المسلمين على النكاح والتكاثر، وذلك لمَنْ كان منهم مستطيعًا؛ مستندة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» رواه أبو داود والنسائي.

ماذا عن الغير قادر ماديًا؟

أما غير المستطيع بسبب ظروفه المالية فقد أمره الشرع بالصبر والاستعفاف، وفقًا لـ «الإفتاء»: «وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ» [النور: 33]، وأرشده إلى عبادة الصوم وِجاءً له من وساوس الشيطان وتغلب الشهوات؛ كما ورد في "الصحيحين" من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصن لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».

متابعة: «من لم يستطع القيام بأعباء ومسؤوليات الزواج لزمه الصبر حتى تتهيأ له الظروف، وكذلك من غلب على ظنه عدم القدرة على القيام بواجبات الأبوة، فإنه لا بأس عليه في أن يلتمس الوسائل المشروعة لتأخير الإنجاب مؤقتًا إذا اتفق على ذلك الزوجان وارتضياه لمصلحة الأسرة ودَفْعِ المشاقّ والأضرار عنها إلى أن تتحسن ظروف الأسرة ومستواها المعيشي».

حكم تأخير الإنجاب بسبب عدم القدرة على القيام بمسؤولية رعاية الأولاد

وفي النهاية أكدت دار الإفتاء، على أنه يجوز للزوج والزوجة أن يتفقا على التماس وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة مؤقتة إلى أن تتهيأ لك ولأسرتك الظروف المناسبة لاستقبال مولود جديد يتربَّى في ظروف ملائمة لإخراج الذرية الطيبة التي تقرّ بها عين الأبوين، ويتقدم بها المجتمع، وتفخر بها أمة الإسلام.