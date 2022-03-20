الامارات | "من شارع الهرم" مسلسل كويتي متهم بالإساءة للمصريات.. ومطالبات بعدم عرضه في رمضان !

شكرا لقرائتكم خبر عن "من شارع الهرم" مسلسل كويتي متهم بالإساءة للمصريات.. ومطالبات بعدم عرضه في رمضان ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار الإعلان الترويجي للمسلسل الخليجي "من شارع الهرم إلى"، الذي سيعرض على منصة "شاهد" خلال شهر رمضان 2022 غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وتصدر هاشتاغ "وقف مسلسل من شارع الهرم إلى" قائمة الأكثر تداولا في موقع "تويتر"، وسط استياء ومطالبات من مصريين بعدم عرض المسلسل، مؤكدين أنه يسيء لسمعة النساء المصريات.

ويظهر الإعلان الدعائي للمسلسل الذي تم طرحه مؤخرا، إحدى الراقصات المصريات وهي تحاول إغواء رب أسرة خليجية، وبالتالي هدم هذه الأسرة.

وأثار اختيار الجنسية المصرية للممثلة القائمة بدور الراقصة غضبا كبيرا بسبب تقديم المرأة المصرية بهذا الشكل، حيث قال مغردون "الست المصرية طول عمرها ملكة"، "الست المصرية يتقال عليها بـ100 راجل".

ولعبت دور الراقصة الفنانة المصرية نور الغندور التي تعيش في الكويت وتشارك في أعمال هناك.

وحسب "روسيا اليوم" نشرت "ايجل فيلم" الشركة المنتجة لمسلسل "من شارع الهرم إلى ..." مجموعة صور ترصد لقطات ومشاهد لأبطال العمل في الكواليس، وحمست هذه اللقطات الجمهور لمعرفة موعد عرض المسلسل، خاصة لتضمنه مجموعة من أشهر النجوم في الخليج العربي.

ويواصل الفريق تصوير اللقطات المتبقية في سباق مع الزمن، للحاق بموسم دراما رمضان 2022.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news