طريقة عمل البيتي فور الناعم بالكوب.. «خطوة بخطوة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر البيتي فور من أشهر أنوع الحلويات التي تحرص ربات البيوت على إعدادها في الأعياد والمناسبات السعيدة، يحبه الجميع الكبار قبل الصغار، ويتميز بطعمه الخاص وقوامه الهش، بالإضافة إلى إمكانية حشوة بحشوات كثيرة ومختلفة حسب المتوافر في المنزل، لذلك يستعرض «هن» في التقرير التالي أسرار نجاح طريقة عمل البيتي فور الناعم بالكوب في البيت بخطوات سهلة بسيطة ومكونات موجودة في كل مطبخ على طريقة الشيف محمد حامد.

طريقة عمل البيتي فور الناعم بالكوب

المقادير

بيتي فور الفانيليا

½ كيلو زبدة

175 جرام سكر بودرة

3 بيضات

معلقة صغيرة فانيليا سائلة

600 جرام دقيق

25 جرام كاسترد بودر

بيتي فور الشوكولاتة

½ كيلو زبدة

175 جرام سكر بودر

3 بيضات

معلقة صغيرة فانيليا سائلة

600 جرام دقيق

25 جرام كاسترد بودر

50 جرام كاكاو خام

للتزيين

شوكولاتة دارك ذائبة

شوكولاتة بيضاء ذائبة

شوكولاتة ملونة

مكسرات مشكلة

طبق من مربى المشمش

طبق من مربى الفراولة

فستق مفروم

جوز هند ناعم

شوكولاتة فورماسيلو

شوكولاتة فورماسيلو ألوان

طريقة التحضير

لعمل بيتي فور الفانيليا

- طريقة عمل البيتي فور الناعم بالكوب في العجان توضع الزبدة وتخفق جيداً بالمضرب السلك.

- ثم يوضع السكر البودر ويخفق جيداً حتى يصبح الخليط كريمي بلون أبيض.

- يوضع سلاح الكف ويضاف البيض بالتدريج بيضة تلو الأخرى ثم تضاف الفانيليا السائلة ثم تخفق مرة أخرى.

- يضاف على الخليط الدقيق والكاسترد البودر ويعجن جيداً حتى تتكون عجينة متماسكة.

- توضع العجينة في الثلاجة لترتاح وتتماسك.

- ثم توضع في كيس حلواني ببلبلة ويشكل البيتي فور على صاجات الفرن بالأشكال المختلفة حسب الرغبة.

- يدخل الفرن على درجة حرارة 190 حتى تمام السوا ويتلون باللون الذهبي.

لعمل بيتي فور الشوكولاتة

- طريقة عمل البيتي فور الناعم بالكوب في العجان تضاف الزبدة وتضرب جيداً بالمضرب السلك.

- ثم يضاف السكر البودرة ويخفق جيداً مع الخليط حتى يصبح الخليط كريمي.

- يغير سلاح العجان للكف ويضاف البيض بالتدريج واحدة تلو الأخرى ثم نضيف الفانيليا السائلة وتخفق كل المكونات معا.

- ثم ينخل عليه الدقيق والكاسترد البودر والكاكاو الخام وتعجن جيداً حتى تتكون عجينة متماسكة.

- توضع العجينة في كيس حلواني ثم يشكل البيتي فور على صاجات السوا بالأشكال المختلفة حسب الرغبة.

- ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 190 من 15 إلى 20 دقيقة مع الملاحظة وعندما يصبح باللون الذهبي من الارضية يخرج من الفرن.

للتزيين

- بعد خروج البيتي فور من الفرن يترك ليرتاح ويبرد.

- ثم توضع المربي بين كل قطعتين بيتي فور.

- تغمس كل قطعة بيتي فور في الشوكولاتة المفضلة.

- ثم تغمس مرة أخرى قطعة البيتي فور في المكسرات.

نصائح لنجاح البيتي فور في البيت

- لابد من استخدام دقيق فاخر منخول متعدد الاستخدامات أو خاص بالبسكوت والكحك.

- ضروري نخل السكر البودرة جيدا قبل استخدامه او استخدام السكر الجاهز.

- يفضل إدخال العجينة الثلاجة قبل التشكيل ليتماسك قوامها وترتاح وتصبح سهلة في التشكيل.

- لابد من استخدام جميع المكونات بدرجة حرارة المطبخ.

- يجب الانتباه لنوع الزبدة المستخدمة، ويفضل استخدام الزبدة غير المملحة.

- ضروري الانتباه لخفق المكونات جيدا وإنزال جوانب العجان أو البولة مع كل مرة يتم خفق السكر والزبدة ليختلطوا دون تكتلات.

- يمكنك تقديم البيتي فور دون حشوة أو حشوة بالمكونات المتوفرة لديك.

- يمكن إضافة كاكاو لنصف الخليط لعمل بيتي فور الشوكولاتة، بإضافة ملعقة كبيرة كاكاو وملعقة كبيرة حليب.

- يمكن استخدام ماكينة تشكيل البيتي فور بدلا من القمع.