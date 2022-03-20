المسكنات والقيلولة.. أشياء احذر فعلها قبل بدأ تمارينك اليومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

ممارسة الرياضة من أهم الطرق لتحسين الصحة واللياقة والحفاظ عليها، حيث يمكنك التحكم في وزنك وإدارة مستوى السكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتقوية العضلات والعظام وتحسين النوم والصحة العقلي.

ولتستفيد من كل هذه الأشياء الصحية، هناك العديد من العادات غير الصحية التي يجب الابتعاد عنها قبل التمرين حتى تعد جسمك وعقلك لأداء أفضل أثناء التدريب وتجنب أي إصابة، وفقاً لموقع "the healthy feed official".

- تناول وجبات ثقيلة:

تساعد الوجبة الصحية قبل التمرين على توفير العناصر الغذائية لعضلاتك، حيث أظهرت دراسة أن تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات قبل التمارين يساعد جسمك على أداء وظائفه أثناء التدريب.

لذا تجنب تناول وجبات دسمة قبل التمرين، لأنها قد تسبب الغثيان والتشنجات وعسر الهضم، ويوصى بتناول وجبة قبل 4 ساعات من التدريب، أو تناول وجبة خفيفة قبل ساعة على الأقل

- كثرة النوم:

النوم يمكن أن يساعد جسمك على العمل أفضل، ولكن يختلف المقدار الذي تحتاجه حسب عمرك وأسلوب حياتك، فإذا كنت تخطط لممارسة الرياضة، فتأكد من أنك تنام لمدة 7-8 ساعات على الأقل، وقلة النوم أو النوم الزائد قد يسبب لك الشعور بالتعب وتقلب المزاج، ما قد يؤثر على أدائك أثناء التدريب.

- أخذ قيلولة:

إذا كنت ترغب في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، لكنك تشعر بالتعب، يمكنك أخذ قيلولة من 15 – 20 دقيقة لاكتساب الطاقة، لكنها تؤدي إلى خمول الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة والحماس.

- شرب الماء بكمية كبيرة:

بقاء الجسم رطب مهم جداً أثناء ممارسة التمارين الرياضية، ولكن شرب الكثير من الماء قد يؤذيك ويسبب نقص صوديوم الدم، وأعراضه هي الصداع والغثيان والقيء والتشنجات.

- تناول مسكنات الآلام:

تناول المسكنات قبل التمرين لتخفيف آلام العضلات ليست فكرة جيدة، فقد تكون ضارة لأنها قد تدفعك إلى تجاوز الحد الأقصى للتمرين لأن جسمك لا يستطيع الاستجابة للألم، وقد يؤدي أيضًا إلى إصابة الكلى.