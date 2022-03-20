فوائد التين للحامل: «يساعد على تقوية العظام ونمو دماغ الجنين»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر التين من أكثر الفواكه فائدة للجسم فهو غني بالعناصر الغذائية، كما ينصح الأطباء به للنساء الحوامل، حيث يساعد على التقليل مع غثيان الصباح خلال الشهور الأولى من الحمل، كما يمكنه سد احتياجات الجسم الغذائية أثناء فترة الحمل، ويفضل تناول 1-3 حبات يوميًا في أوقات مختلفة على شكل وجبة خفيفة.

ويستعرض «هن» في التقرير التالي فوائد التين وفق موقع parentingfirstcry.

فوائد التين للحامل

هناك العديد من فوائد التين للحامل، فهو يحتوي على كثير من العناصر الغذائية الصحية التي يمكن أن تضمن صحة جيدة للأم الحامل وأيضا التغذية السليمة لطفلها، كما أنه يساعد في تحسين صحة الأم بالعديد من الطرق، كما يلي:

يساعد على تقوية العظام

يعتبر التين مصدرًا غنيًا للكالسيوم، فهو يساعد في تقوية عظام الأم أثناء الحمل وبعده، وبالتالي الحفاظ على لياقتها وقوتها للقيام بالأنشطة اليومية، كما يساعد في نمو عظام وأسنان الجنين.

يساعد في نمو دماغ الجنين

من أهم فوائد التين للحوامل أنه غني بالأوميجا 3 وحمض الفوليك، وهما عنصران أساسيان لنمو دماغ الجنين.

يساعد في السيطرة على الشهية

تميل العديد من النساء إلى الرغبة الشديدة في تناول أطباق أو طعام معين خلال فترة الحمل، وقد تؤدي هذه الرغبة إلى حالات خطيرة مثل سكري الحمل أو زيادة في الوزن، كما أنه يساعد في منع هذه الحالة والسيطرة عليها بسبب خصائصه القلوية.

يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم

يحتوي التين على نسبه عالية من الأكسجين والتي بدورها توفر إمدادات الأكسجين للجنين، كما أنه غني بفيتامين سي الذي يساعد على امتصاص الحديد في الجسم، وبالتالي قد يقلل من خطر إصابة الأمهات الحوامل بفقر الدم.

يحسن الهضم

يعد التين مصدر غني بالألياف الغذائية، مما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك، بالإضافة إلى مادة «البروبيوتيك» الموجود فيه إذ تدعم البكتيريا الجيدة في الأمعاء، ويساعد في الهضم، كما أنه يوفر الراحة من غثيان الصباح بسبب وجود فيتامين «ب 6».

يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم

يعتبر التين مصدر غني للبوتاسيوم، والذي يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، علاوة على ذلك يحتوي على كمية عالية من مضادات الأكسدة من مادة «البوليفينول» التي تساعد على منع تصلب الشرايين.

يساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول

يحتوي التين على مكونات صحية مثل أوميجا 3 وأحماض أوميجا 6 الدهنية وفيتوستيرول التي بدورها تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول، بالإضافة إلى أن عنصر «البكتين» الموجود فيه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

الآثار الجانبية لتناول التين أثناء الحمل

يفيد تناول التين المرأة الحامل بشكل كبير ولكن فقط إذا تم تناوله بكميات معتدلة، ذلك لأن الإفراط في تناول هذه الفاكهة قد يؤدي إلى آثار جانبية أثناء الحمل مثل:

- يساعد تناول التين بكمية معتدلة في التحكم في ضغط الدم، لكن لها تأثير معاكس إذا تناولت بكميات كبيرة، فقد يخفض مستويات السكر في الدم.

- يمكن أن يكون هناك ردود فعل تحسسية غير متوقعة حتى في حالة عدم وجود تاريخ من الحساسية لدى الأم، ذلك لأن التغيرات الهرمونية أثناء الحمل قد تؤدي إلى رد فعل تحسسي عند تناول التين.

- من المعروف أن التين يعالج تصبغ الجلد الناتج عن الحمل، ولكن في بعض الحالات، إذا دخلت كمية كبيرة من مادة «السورالينات» الموجودة فيه إلى الجسم فقد تسبب حالة جلدية خطيرة تسمى «التهاب الجلد الضوئي».