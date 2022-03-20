وفاة والد الشيف صدفة جاد بعد صراع مع المرض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سيطرت حالة من الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وفاة والد صدفة جاد، الشيف واليوتيوبر المعروفة عبر منصات السوشيال ميديا.

وفاة والد صدفة جاد

وقالت «ياسمين» شقيقة صدفة جاد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله أبو صدفة، برجاء الدعاء له بالمغفرة».

وكان آخر ظهور لليوتيوبر الشهيرة من خلال فيديو نشرته عبر صفحاتها الرسمية منذ فترة قصيرة، وهي بحالة مؤسفة، ويخيم عليها الحزن، معتذرة عن عدم ردها على المتابعين، مشيرًة إلى أن الظروف الصعبة التي تمر بها وحالة والدها السيئة منعاها من التفرغ للتواصل مع الآخرين أو مواصلة عملها.

وتابعت أن المحيطين بها لا يقدرون المشكلات التي تقع على كاهلها، خاصًة أنها لا تحب التصريح بما يحدث معها، ولكن دموعها لم تمنعها إذ قالت نصًا: «والدي في سكرات الموت الدكتور قال ريحوا نفسكم هو ف ساعاته الأخيرة وبلاش بهدلة، ولكنها لم تدع اليأس يتملك منها إذ نقلته إلى مستفى آخر».

وتابعت أن والدها كان ينادي على جميع الأموات من الأسرة، بالإضافة إلى أن عائلتها تجمع في منزلها لحالة والدها السيئة، إذ قضى فترة طويلة وهو يصارع مع مرضه، إذ كان يعاني من سرطان في البنكرياس، بالإضافة إلى معاناته من مشكلات صحية عديدة في الكبد، خاصة بعد أن فشلت إحدى العمليات التي أجراها، والتي أدت إلى تدهور حالته الصحية أكثر مما كانت عليه.

من هي صدفة جاد؟

- من أشهر صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تقدم فيديوهات عن الطبخ، وإعداد الوجبات المختلفة التي تضفي عليها خفة الظل التي تتميز بها، واشتهرت بها منذ بداية مشوارها.

- ظهرت مع الإعلامية ريهام سعيد سابقًا، لحل مشكلتها مع زوجها.