انتبه.. 6 علامات تحذيرية في قدميك تشير إلى الإصابة بسرطان الجلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

حذرت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية جمعية (AAD) من أن سرطان الجلد على القدمين ينتشر غالبًا قبل أن يتم ملاحظته، ويميل هذا عادةً إلى أن يكون أخطر أنواع سرطان الجلد أيضًا ، والمعروف باسم "الورم الميلانيني".

ويمكن أن يصبح سرطان الجلد مميتًا، ولكن إذا تم اكتشافه مبكرًا، فإنه قابل للعلاج بشكل كبير، ولاحظ أن إصابة القدم التي حدثت من ممارسة كرة القدم ، على سبيل المثال (حتى لو كانت منذ عقود) تزيد من خطر إصابتك بالمرض.

وتنصح (AAD) بالنظر إلى باطن أقدامهم ، وأظافر أصابع القدم ، وبين أصابع القدم ، وأعلى وجوانب كل قدم، ولكن هل تعرف ما الذي تبحث عنه؟

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في التقرير التالي، نستعرض لكم بعض العلامات التحذيرية في قدميك كمؤشرات للإصابة بسرطان الجلد، وفقا لما ورد في موقع "express".

1- يمكن أن تكون علامة سرطانية أخرى "بقعة حمراء زهرية أو نمو" في أي مكان على القدم.

2- قرحة غير قابلة للشفاء في قدميك، أو أي قرحة تلتئم لكنها تعود بعد ذلك.

3- بالنسبة لأي جزء من القدم حدثت فيه إصابة ذات مرة ، كن حذرًا من أي "بقعة أو نمو جديد" ، أو "كتلة تنمو بسرعة".

4- أحد المؤشرات الأخرى المحتملة على سرطان الجلد هو القرحة التي تشبه قرحة السكري.

5- الشامة المتغيرة أو الجديدة على القدمين.

6- وجود خط عمودي بني أو أسود تحت أظافر القدم.

لماذا الورم الميلانيني خطير جدا؟

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن الورم الميلانيني يمكن أن ينتشر إلى أعضاء أخرى في الجسم، ولا يمكن أن تتطور الأورام الميلانينية على القدمين فحسب، بل يمكن أن تظهر في أي مكان على الجلد.

المواقع الأكثر شيوعًا لظهور الورم الميلانيني عند الرجال في منطقة الظهر ؛ بالنسبة للنساء ، تميل إلى الحدوث على الساقين.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن يصبح على القدم مؤلمًا، أو يصحبه نزيف، أو حكة.

- يزداد خطر إصابتك بسرطان الجلد إذا:

لديك كثير من الشامات أو النمش.

لديك جلد يحترق بسهولة.

لديك شعر أحمر أو أشقر.

لديك فرد من العائلة مُصاب بسرطان الجلد.

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