طريقة عمل التمر الهندي بنكهات مختلفة.. استعدي لرمضان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل التمر الهندي وصفة تلجأ لها العديد من ربات البيوت، وذلك لتحضيره في المنزل بدلًا من شرائه خاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك، الذي يفصلنا عن استقباله عدة أيام فقط، لذلك نستعرض لك خطوات تحضير عصير التمر هندي، حسب وصفة الشيف أميرة شنب، ببرنامجها «أميرة في المطبخ»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل التمر الهندي

- المقادير

1 كوب تمر هندي

مياه

سكر

مكعبات ثلج

ماء ورد

طريقة تحضير التمر الهندي

يوضع الماء على التمر مع مكعبات الثلج.

أضيفي ماء الورد إليهم وقدميه بالهنا.

تمر هندي بالموز

- المقادير:

تمر هندي

موز

ماء

سكر

طريقة تحضير تمر هندي بالموز

يُنقع التمر هندي ثم يغلى في الماء المنقوع به.

أضيفي الماء البادر وقومي بتصفية التمر من البذر.

في الخطوة التالية، أضيفي الموز والسكر وقلبيهم جيدًا.

يُصب التمر عليهم ويُقدم باردًا.

عصير تمر هندي بالفراولة

- المقادير

تمر هندي مُركز

فراولة

شربات فراولة

آيس كريم فراولة

طريقة تحضير عصير تمر هندي بالفراولة

اخلطي كافة المكونات في الخلاط، وقدمي العصير باردًا.

تمر هندي باللبن

- المقادير:

تمر هندي

لبن جوز هند

طريقة تحضير تمر هندي باللبن

قومي بخلط التمر الهندي مع اللبن ويقدم باردًا، مع وضع مكعبات الثلج.

ويمكنك استبدال اللبن بعصير الموز.

آيس كريم تمر هندي

- المقادير

كوب عصير تمر هندي

2 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة سكر

كريم شانتي

طريقة تحضير آيس كريم تمر هندي

قومي بخلط قمر الدين مع كل من النشا والسكر على النار.

قلبي الخليط جيدًا على النار حتى مرحلة الغليان.

فيما بعد اتركي مهلبية التمر الهندي حتى تبرد.

ضعي الخليط داخل الفريزر حتى يتماسك جيدًا.

في النهاية قدمي الآيس كريم.