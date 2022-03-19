الامارات | سمية الخشاب تثير الجدل بمواصفات العريس المناسب !

شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تثير الجدل بمواصفات العريس المناسب ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها على موقع "تويتر" عدداً من النصائح لكيفية اختيار العريس المناسب من وجهة نظرها، وحملت النصائح طابعاً طريفاً وساخراً وحظيت بتفاعل من جمهور السوشيال ميديا.

وجاءت تلك النصائح بعدما سألت إحدى متابعات سمية الخشاب الفنانة عن كيفية اختيار شريك حياة مناسب، فردت عليها قائلة: "يكون مقطوع من شجره عشان (حيزابونات) عيلته ميخربوش عليكي".

وأضافت: "يكون غني عشان مش طالبة قشفرة كفاية اللي هتشوفيه معاه".

وتابعت: "يكون بيغسل أسنانه وبيقص ضوافره ومبيعملش تيك توكس عشان ميفرجش عليكي خلق الله".

وأوضحت أنه "في أول لقاء إسأليه هل لبس البنت بيحدد أخلاقها؟ لو قال آه تلبسيه الطبق في وشه وتمشي".

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