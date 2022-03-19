الامارات | مصر: ضبط شخصين يصوران مقاطع هزلية لنشرها على يوتيوب

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: ضبط شخصين يصوران مقاطع هزلية لنشرها على يوتيوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات قيام شخصان يستقلان سيارة ملاكي بإستيقاف المارة وتصوير مشاهد هزلية بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف الشخصان المشار إليهما وأمكن ضبطهما، وبسؤالهما قرر أحدهما بأنه يمتلك قناة على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" يقوم من خلالها بنشر محتوى تلك المشاهد على القناة بدون تصريح، بقصد زيادة عدد المشاهدين للقناة لتحقيق أرباح مادية، وذلك بمساعدة الأخر، كما أقر بأن السيارة المستخدمة (ملك والده)، وبمواجهة الأخر أيد ما سبق.

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