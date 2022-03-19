جانا عمرو دياب تغادر مصر بطريقة ساخرة.. «خدت حاجة من ريحة أبوها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتهت جانا عمرو دياب من رحلتها التي قامت بها مؤخرًا في مصر، واستمرت على مدار الأيام الماضية، حيث قررت توديع بلدها الأم على طريقتها الخاصة، بنشر صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت خلالها وهي مرتدية سترة خاصة بوالدها الفنان عمرو دياب.

جانا عمرو دياب بـ«جاكيت» والدها

وظهرت «جانا» وهي مرتدية ملابس كاجوال باللون الأسود، و«جاكيت» باللون ذاته أيضًا، وتوجهت بالشكر لوالدها من خلال الصورة، بعدما منحها إحدى السترات الخاصة به، وهو ما أطلت به، حيث دونت بالإنجليزية: «لما تيجي تغادر مصر وأنت لابس جاكيت جديد، شكرًا بابا».

أثارت الصورة حالة من السخرية بين عدد من متابعيها، إذ جاء من بين التعليقات، «سرقتي بدلة عمرو دياب؟»، «أخدتي إيه كمان، كذا جاكيت بدلة وسويتر».

جانا عمرو دياب تفاجئ الجمهور

قبل يومين نشرت الابنة الصغرى للفنان عمرو دياب، عددًا من الصور خلال رحلتها إلى مصر، والتي ظهرت خلال إحداها وهي مرتدية جاكيت جلدي أسود اللون، ذو خطوط حمراء على منطقة الذراعين، يشابه ما ظهر به والدها من قبل في حفل غنائي له بمدينة دبي عام 2005، أي قبل 17 عامًا، فيما ارتدت أيضًا نظارة شمسية ظهر بها والدها أيضا في وقت سابق.

وبعد ظهور جانا بتلك الإطلالة، سرعان ما استرجع بعض من جمهور الفنان عمرو دياب، ذكريات حفله الذي ظهر فيه بالإطلالة ذاتها، والربط بينها وبين ظهور ابنته الصغرى.

وتشتهر جانا عمرو دياب بحرصها على الظهور بإطلالات غريبة وغير مألوفة، حيث تخطف الأنظار بها بين الحين والآخر، وتتصدر أحاديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الظهور اللافت دائمًا لها.