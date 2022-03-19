طريقة عمل قرع العسل الحلو باللبن بخطوات سهلة: «هتجهزيه في دقائق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل قرع العسل الحلو باللبن وصفة تبحث عنها العديد من ربات البيوت لتحضيرها داخل المنزل، نظرًا لسهولة إعدادها، لذلك نستعرض خطواتها خلال التقرير التالي، وفق ما قدمت الشيف منى الطرابيشي، ببرنامجها «شارع شريف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل قرع العسل الحلو باللبن

- المقادير

قرع

كيلو سكر

200 جرام زبدة

2 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة دقيق

كريمة لباني

زبيب

مكسرات

بقسماط

طريقة تحضير قرع العسل الحلو باللبن

اغسلي القرع جيدًا ومن ثم جففيه من الماء تمامًا.

فيما بعد يُقشر ويقطع مكعبات.

في الخطوة التالية، ضعي مكعبات القرع مع السكر على النار واتركيه حتى يتكرمل.

ثم تضاف كل من المكسرات والزبدة والزبيب وقلبيهم.

إذابة الدقيق مع كوبين في اللبن وأضيفي إليهم القرع، وقلبيهم لمدة 5 دقائق.

ضعي الخليط في طاجن مدهون بالسمنة والبقسماط، وادهني الوجه بالكريمة.

أدخليه الفرن حتى يتم تحمير الوجه وقدميه.

أرز بقرع العسل

- المقادير

أرز

قرع عسل مبشور

بصل

مرقة

زيت ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير أرز بقرع العسل

يُشوح القرع مع البصل المفروم في الزيت على النار، ومن ثم أضيفي إليهم الملح والفلفل الأسود.

أضيفي الأرز ثم المرقة، واتركيهم حتى ينضجوا تمامًا، ثم قدميهم.

شوربة قرع العسل

- المقادير

قرع عسل

كريمة لباني

زبدة

بصل

ثوم

بودرة بصل

بودرة ثوم

بصل أخضر

جبنة بارميزان

مرقة دجاج

طريقة تحضير شوربة قرع العسل

يُشوح القرع في الزبدة مع الملح والفلفل.

في الخطوة التالية أضيفي كل من البصل الأحمر والبصل الأخضر مع الثوم وبودرة البصل وبودة الثوم، وشوحيهم جيدًا.

في الخطوة التالية أضيفي المرقة واتركيه على النار حتى تمام النضج.

ثم توضع الكريمة مع الجبنة واتركيهم على النار حتى الغليان.

كيكة قرع العسل

- المقادير

2 كوب سكر

كوب زيت 4 بيضات

500 جرام قرع عسل بيوريه

3 أكواب دقيق

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بيكينج صودا

1 ونصف ملعقة صغيرة كيك شيف

2 ملعقة صغيرة قرفة بودرة

ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب

الفروستينج

كوب جبنة كريمية

نصف كوب زبدة

ملعقة صغيرة فانيليا

4 أكواب سكر بودرة

للزينة:

شوكولاتة غامقة مذوبة

سبرنكلز

طريقة تحضير كيكة قرع العسل

سخني الفرن على درجة 180 درجة مئوية.

اضربي الكريمة مع السكر والزيت داخل العجان.

أضيفي إليهم البيض واخلطيهم جيدًا.

أضيفي القرع واخلطيه في العجان على سرعة متوسطة.

في الخطوة التالية اخلطي الدقيق مع كل من الملح والبيكينج باودر والبيكينج صودا، والقرفة والزنجبيل وجوزة الطيب.

أضيفي الخليط الجاف في العجان مع بقية المكونات واخلطيهم جيدًا.

ضعي الخليط داخل وعاء في الفرن، لمدة 48 – 55 دقيقة.

قسمي الكيكة لنصفين كي يتم حشوها بالفروستينج.

لعمل الفروستينج:

اخلطي كافة المقادير، وضفيها للكيكة بعد أن تبرد.

كوكيز قرع العسل

- المقادير

نصف كوب زيت جوز الهند

ثلاثة أرباع كوب سكر بني

نصف كوب سكر

2 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة عسل أسود

2 ملعقة كبيرة لبن جوز الهند غير المحلى

ثلث كوب قرع عسل مهروس

2 وربع كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

1 ونصف كوب شوكليت شيبس

لون برتقالي جل

طريقة تحضير كوكيز قرع العسل

اخلطي المكونات الجافة داخل بولة.

اخلطي جوز الهند مع القرع والعسل الأسود والفانيليا.

اخلطيهم جيدًا مع السكر البني.

امزجي اللون البرتقالي مع اللبن.

أضيفي الخليط السائل إلى الجاف، ثم يضاف الشوكليت شيبس.

أضيفي العجين إلى صينية الخبز مع ورق الزبدة.

أدخليه الفرن على درجة حرارة 180.