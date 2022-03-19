حلا شيحة تظهر بدون حجاب في فيلم بمهرجان إكسبو دبي.. صدمة وجدل بين متابعيها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلا شيحة تظهر بدون حجاب أمر أثار الجدل على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب ظهورها بإطلالة مفاجئة بشعرها دون ارتداء الحجاب، ضمن أحداث فيلم قصير لها في مهرجان إكسبو دبي 2022.

حلا شيحة تظهر بدون حجاب

وسرعان ما تم تداول عدد من الصور لـ حلا شيحة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت خلالها دون حجاب، في أحداث الفيلم الذي حمل اسم «أثل»، ثم تبين أنها قامت بتصوير أحداثه قبل قرار اعتزالها الفن وارتداء الحجاب خلال العام الماضي.

ظهور حلا شيحة في فيلم أثل

وجاء الفيلم القصير من إخراج المخرجة اليازية بنت آل نهيان، ومن بطولة الفنانة حلا شيحة، وتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان إكسبو دبي 2022، ليلة أمس الجمعة.

خلال الأحداث، تجسد حلا شيحة شخصية «سلمى»، التي تعمل كمقدمة برامج شهيرة، وتم اختيارها لتقديم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد، لكن الأحداث تنقلب رأسًا على عقب، ويسبب لها هذا البرنامج أحداث مفاجئة.

حلا شيحة في صورة مع بناتها

وقبل أيام شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عددًا من الصور الطريفة التي جمعتها مع ابنتيها، أثناء قضائهما وقت ممتع خارج المنزل، واحتفلت من خلالها باليوم العالمي للمرأة.

وأرفقت «حلا» تعليقًا على الصور، قالت خلاله: «بمناسبة يوم المرأة العالمي، حسيت إني حابة أشارك جمهوري الغالي بمعنى حسيته، قد إيه دور المرأة في أسرتها ومجتمعها مهم ومؤثر، خصوصًا مع أولادها قبل أي حاجة تانية».

وتابعت موجهة رسالة لكل أم: «حابة أوجه رسالة لكل أم، كوني فخورة إنك أُم وإنك قادرة إنك تحققي المستحيل مهما كانت ظروف الحياة، خليكي دايمًا متفائلة وقوية مهما حصل، الأمومة أغلى من أي حاجة، ولادنا محتاجنا في حياتهم بالحب والحنان والاحتواء في زمن بقي أصعب من اللي قبله، اعملي حاجة بتحبيها وحبي نفسك أولًا، وربي أولادك على الأخلاق والقيم الجميلة مهما اتريقوا أوقالوا أو عملوا العكس».