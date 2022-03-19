فوائد العنب للحامل.. يعزز المناعة ومضاد للالتهابات

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتساءل العديد من الأمهات عن فوائد العنب للحامل وعما إذا كان تناوله آمنا ومفيدا أثناء الحمل أم لا، فالإجابة هي نعم، فهو مفيد جدا للجسم ولكن بشرط تناوله بالكمية المناسبة، فالعنب ليس آمنًا فحسب، ولكنه صحي أيضًا، وذلك لأنه مصدر طبيعي للمعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية الرئيسية الأخرى، وفق موقع «parentingfirstcry».

فوائد العنب للحامل

هناك العديد من فوائد العنب للحامل، حيث يساعد تناوله بكميات محدودة في تحسين نمط حياة وصحة كلا من الأم وطفلها، وذلك لأن العناصر الغذائية الموجودة به يمكن أن تمنع أو تقاوم الكثير من الأمراض، ويمكن أن يساعد العنب في تحسين صحة الأم بالعديد من الطرق، كما يلي:

- يساعد المغنيسيوم الموجود في العنب على مكافحة تقلصات العضلات.

- يحتوي على مخزون من الحديد يمنع فقر الدم أثناء الحمل ويساعد على موازنة مستويات الهيموجلوبين.

- تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في العنب على تحسين المناعة.

- يساعد المحتوى المائي والخصائص المضادة للالتهابات في العنب في مكافحة التهاب المفاصل والربو.

- وجود محتوى عالي من الألياف فيه يساعد في محاربة الإمساك.

- يحتوي العنب على عنصر يسمى «البوليفينول» الذي يساعد في حماية الجسم من أمراض القلب.

فوائد العنب للطفل

العنب ليس مفيد فقط للأمهات الحوامل ولكن للأطفال أيضًا، فهو يساعد على تحسين صحتهم من خلال بعض الفوائد الصحية مثل:

- يساعد التوازن الطبيعي للصوديوم الموجود في العنب على نمو الجهاز العصبي للطفل.

- يساعد «الفلافانول» وفيتامين (أ) الموجودان فيه على تعزيز بصر الطفل.

- يحتوي العنب على كمية وفيرة من فيتامين (ب) التي تساعد في سرعة التمثيل الغذائي للأم والتي بدورها تقوم في نقل العناصر الغذائية إلى الجنين.

- وجود معدن «ريسفيراترول» الذي يعمل على استقرار نسبة الكوليسترول لدى الأم، مما يعزز من صحة قلب الطفل.

شروط تناول العنب

- يجب على الأمهات اللاتي لديهن حساسية من العنب تجنبه تماما.

- يجب على النساء الحوامل المصابات بسكري الحمل تجنب أو التقليل من تناول العنب.

- يجب على النساء المصابات بمشاكل الجهاز الهضمي تجنب العنب حتى يتم الشفاء منه.

- يجب على النساء اللاتي يعانين من ارتفاع نسبة السكر في الدم الابتعاد عن تناول العنب.

الآثار الجانبية لتناول العنب أثناء الحمل

عند تناول الكثير من العنب مرة واحدة، قد تحدث العديد من الحالات كآثار جانبية مثل:

- قد يسبب خلل في سكر الدم، ذلك لأن العنب غني بالسكر وتناول الكثير منه يمكن أن يسبب المشاكل.

-يسبب زيادة الوزن.

-الحموضة والارتجاع المريئي.

-تناول العنب على معدة فارغة يمكن أن يسبب عسر هضم بسبب قدرته الحمضية.

-قد يسبب تناول العنب الأسود أثناء الحمل مشاكل في الجهاز الهضمي.

وفي هذا الصدد، يوضح الدكتور حاتم نعمان استشاري التغذية العلاجية وإذابة الدهون والعلاج الفزيائي، أن العنب الأحمر له العديد من الفوائد الصحية، فهو مليء بمضادات الأكسدة ورافع للجهاز المناعي، ومنشط للدورة الدموية، ينقي الجسم من السموم، مفيد جدا للبشرة وحارق للدهون.

كما أشار الدكتور إلى أهميته لأصحاب الضغط المرتفع فهو يعتبر خافض للضغط، ويسبب ادرار طبيعي للبول، ومفيد أيضا لمن يعانوا من مشاكل في الكلى أو الكبد، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية.

ففي بعض الدول الأوروبية يتم تناول عصير العنب الأحمر قبل الأكل كجزء من النظام الغذائي الصحي، ولكن لم تقتصر الفوائد على العنب فبذور العنب تعد كنزا للعناصر الغذائية.