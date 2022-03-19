تبدأ من 2000 جنيه.. خصومات على التكييفات في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

تتنافس دائما المواقع الإلكترونية في عيد الأم لتقديم خصومات وتخفيضات كبيرة على أسعار المنتجات لزيادة نسبة الشراء.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أبرز خصومات أسعار التكييف في عروض عيد الأم، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجة حرارة الطقس وفقا لموقع " أمازون".

- تكييف تورنيدو اسبليت، 1.5 حصان، بارد ساخن سوبر جيت، لون أبيض، بسعر 7,199 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- تكييف هواء سبليت ديجيتال بلازما، بارد فقط من جنرال الكتريك، 1.5 حصان، لون أبيض، بسعر 5,899 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- تكييف سمارت من فريش FA-M60WG، 55 لتر، أبيض، بسعر 2,093 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- تكييف هواء تدفئة وتبريد ارتيفي من يونيون اير، 1.5 حصان، لون أسود، بسعر 7,299.. للشراء اضغط هنا

- تكييف شارب 1.5 حصان، سبليت بارد مع خاصية الانفرتر والبلازما كلاستر، لونه فضي، بسعر 9,480 جنيها.. للشراء اضغط هنا

- تكييف كاريير، بارد فقط اوبتيماكس، 3 حصان، بسعر 11,900 جنيها.. للشراء اضغط هنا