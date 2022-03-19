احذر.. آلام الرقبة والكتف قد تكون علامات تحذيرية لهذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي



هل سبق لك أن استيقظت على ألم شديد في الكتفين والرقبة؟ كم مرة واجهت هذا؟ هل فكرت يومًا في استشارة طبيب؟ أم أنك تتجاهلها على افتراض أنها ستختفي قريبًا؟.

يربط الكثير منا ألم الكتف بوضعية الجلوس السيئة أو وضعية النوم ويتجاهلها على افتراض أنه سيختفي عندما يحين الوقت، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

وكشف خبراء سبب معاناة المرء من آلام الرقبة والكتف وما يمكن أن تكون الحالات الطبية التي تسبب الألم في هذه المناطق، كما اقترحوا التغييرات في نمط الحياة التي يجب على المرء أن يتبناها من أجل تخفيف هذا الألم.

الأسباب الشائعة لآلام الرقبة والكتف



يقول الدكتور ساتنام سينج تشابرا، مدير قسم جراحة الأعصاب في مستشفى سير جانجا رام بالهند: "إن الالتواءات والإجهاد الناتج عن الرياضة والإجهاد والوضعية السيئة هي الأسباب الأكثر شيوعًا لآلام الرقبة والكتف".

الرقبة أو الكتف أو الظهر عند الاستيقاظ، تؤثر كل من المراتب والوسائد وأوضاع النوم على مقدار إجهاد عنق الشخص وكتفه وعموده الفقري عند النوم.

الإجهاد وإصابة الحبل الشوكي وتلف العظام والغضاريف بسبب التهاب المفاصل يسبب أيضًا ألمًا شديدًا في الكتفين، كما يحذر الدكتور تشابرا من حمل حقائب الكتف الثقيلة.

يقول الخبير إن الأكتاف المتجمدة هي أيضًا السبب الرئيسي الذي يجعل الكثير من الناس يعانون من آلام شديدة في الكتفين، وعلى الرغم من تجربة العلاجات المنزلية لا يحصلون على أي راحة.

ما هو الكتف المتجمد؟ ما هي أعراضه؟



الكتف المتجمد، أو ما يطلق عليه طبيا التهاب المحفظة اللاصق هو حالة تتميز بالتصلب مع انخفاض الحركات والألم في مفصل الكتف، يقول الدكتور راجندرا ريدي، استشاري جراحة العظام الأول ورئيس قسم جراحة العظام والصدمات، مستشفى نارايانا بالهند،: "يُشاهد عادةً في مرضى السكري والمرضى الذين تم تجميدهم بعد الإصابة، في هذه الحالة ، تصبح الكبسولة، وهي الطبقة التي تغطي المفصل الذي يربط العظام معًا، سميكة وصلبة وملتهبة مسببة التصاقات وتليفًا، مما يقلل من مساحة حركة الرأس العضدي في المفصل ويقلل من نطاق الحركات".

ويضيف أن هذه الحالة المؤلمة تظهر ببطء وتتقدم إلى ثلاث مراحل ويمكن أن تستمر كل مرحلة لعدد من الأشهر.

في المرحلة الأولى، تكون حركات الكتف مؤلمة مع ملاحظة قيود الحركة في الوقت المناسب؛ من الشائع حدوث ألم في الأجزاء العلوية من الذراع وخلف الكتف، في المرحلة الثانية، يتحسن الألم ولكن الحركات تصبح أكثر تقييدًا وأكثر صلابة ويصبح استخدامها أكثر صعوبة، يتفاقم الألم أيضًا في الليل وبالتالي يزعج النوم بشكل كبير مما قد يؤدي إلى سلسلة من الآثار المتتالية التي تؤثر سلبًا على العديد من عناصر نمط الحياة اليومية للشخص، بما في ذلك علاقاته في المنزل والعمل، في المرحلة الثالثة، والتي تسمى أيضًا مرحلة الذوبان، في الأشخاص الذين يعانون من أمراض انسداد أخرى مثل النتوءات العظمية أو اعتلال الأوتار، تتقدم الحالة إلى اصطدام الكتف وقد لا يُرى الشفاء التام أبدًا.

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ما هو المرض الأساسي الذي يمكن أن يسبب الألم في الرقبة والكتف؟



يمكن أن تكون هشاشة العظام وأمراض القرص التنكسية واضطراب الكفة المدورة التي تحيط بمفصل الكتف وتساعد على ثباته سببًا لألم الكتف لأنها يمكن أن تلحق الضرر بأنسجة الكتف، كما يقول الدكتور تشابرا.

متى يجب على المرء ألا يتجاهل آلام الكتف والرقبة؟



يقول الدكتور تشابرا إنه في معظم الحالات، يمكن أن يكون ألم الرقبة والكتف من أعراض مشكلة أكثر خطورة، ولكن يجب فحصها إذا استمر الألم لعدة أيام، إذا كان الألم مصحوبًا بتنميل أو فقدان القوة في ذراعيك أو يديك أو استمر لعدة أسابيع دون أي راحة أو إذا كان لديك ألم في كتفك أو أسفل ذراعك أو إذا كان ألم الكتف مصحوبًا باحمرار أو تورم يجب على المرء أن يزور الطبيب.

في إشارة إلى احتمال الإصابة بنوبة قلبية بسبب آلام الكتف، يقول الدكتور تشابرا، "يجب أن يؤخذ ألم الكتف على محمل الجد إذا انخفض الألم إلى الصدر وهناك صعوبة في التنفس والتي يمكن أن تكون علامة على نوبة قلبية أو سكتة دماغية."

ما هي التغييرات في نمط الحياة التي يجب على المرء أن يتبناها؟



يقول الدكتور ريدي إن التغييرات في نمط الحياة تلعب دورًا مهمًا في إدارة آلام الكتف.

النظام الغذائي الغني بالأطعمة المضادة للالتهابات مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والأسماك الدهنية يحتوي على إنزيمات المحللة للبروتين ومن المعروف أن أحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة، في حين أن تقليل الكربوهيدرات والدهون المشبعة غير المشبعة يمكن أن يفعل المعجزات.

ينصح بالتقليل من نمط الحياة الكسول وممارسة المزيد من النشاط البدني.

يقول الدكتور ريدي: "يجب الانتباه إلى النوم، لا تنم على الجانب المصاب، وأثناء النوم على الظهر، استخدم دائمًا وسادة تحت الذراع المصاب ، مع وضع اليد على المعدة".

فيما يتعلق بالأدوية الذاتية التي يتناولها الأشخاص غالبًا أثناء الألم، يقول الدكتور ريدي "إذا لم تكن الأدوية الذاتية مفيدة في غضون أسبوعين، فقد لا تكون مفيدة أبدًا، طلب المشورة الطبية في هذه المواقف مهم لمنع المزيد من الضرر والمساعدة في التعافي بشكل أسرع. "

متى تكون آلام الكتف خطيرة؟



عندما يصاحب الألم تنميل أو فقدان القوة في الذراعين أو اليدين أو يستمر لعدة أسابيع أو إذا كان هناك ألم في الكتف أو أسفل الذراع أو إذا كان ألم الكتف مصحوبًا باحمرار أو تورم، يجب استشارة الطبيب.

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