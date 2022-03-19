مايا دياب بالريش.. وأنغام تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات النجمات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

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أنغام:

أطلت المطربة أنغام بفستان كت باللونين الأبيض والأسود مزود بفتحة ساق، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

حنان مطاوع:

ظهرت الفنانة حنان مطاوع بسويت شيرت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

هاجر أحمد:

ارتدت الفنانة هاجر أحمد بالطو باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

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مايا دياب:

تألقت المطربة مايا دياب بفستان باللون البرتقالي بصيحة الكم الواحد من الريش، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأوف وايت وحذاء باللون الموف، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

صبا مبارك:

وارتدت الفنانة صبا مبارك جاكيت باللون الأسود ونسقت أسفله تيشرت باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

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