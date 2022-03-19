هل التهاب الحلق بسبب كورونا أم نتيجة تغير الطقس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي



مع انخفاض حالات كورونا حول العالم، بدأ الناس في ممارسة روتينهم اليومي، هناك جو من الراحة والعديد منهم الآن أكثر استرخاء وأقل قلقًا بشأن الفيروس القاتل، ومع ذلك ، فإن ظهور أي أعراض شبيهة بالبرد لا يزال يجبرنا على التساؤل عما إذا كان سببه كوفيد أو أي شيء آخر.

الآن الطقس دافئ، يمكن أن يصبح البرد مشكلة سائدة، بسبب التغيير الموسمي، يمكن أن يتعرض الأشخاص لفيروسات البرد التي قد تؤدي إلى أعراض خفيفة بما في ذلك التهاب الحلق وسيلان الأنف ومشاكل في المعدة، ولكن نظرًا لأن هذه الأعراض تشبه أيضًا أعراض COVID-19 ، فقد يكون هناك الكثير من الالتباس، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

التهاب الحلق هو أحد أعراض أوميكرون الشائعة من بين أمور أخرى



عندما يتعلق الأمر بـ COVID-19 ، فإن الحمى والسعال والتعب وفقدان حاسة الشم والتذوق هي بعض الأعراض الأكثر شيوعًا، ومع ذلك، مع ظهور متغير أوميكرون، لاحظ الخبراء أن التهاب الحلق يتم الإبلاغ عنه بشكل شائع بين المصابين.

وفقًا لتطبيق ZOE الخاص بالأعراض في المملكة المتحدة، فإن التهاب الحلق هي أحد الأعراض الرئيسية لأوميكرون إلى جانب سيلان الأنف والتعب وآلام الجسم والعطس والقيء والتعرق الليلي وفقدان الشهية.

ولكن بقدر ما يتعلق الأمر بالحكة والتهاب الحلق، يمكن أيضًا أن يكون مرتبطًا بالعديد من الأشياء الأخرى، يمكن أن يكون أيضًا نتيجة لتغيير في الطقس.

ما هو الشعور بالتهاب في الحلق؟



هناك أوجه تشابه معينة بين COVID-19 ونزلات البرد، كلاهما ناتج عن فيروسات الجهاز التنفسي، والتي يمكن أن تنتشر من شخص لآخر من خلال الرذاذ الذي يسبب التهابات في المسار التنفسي إما عن طريق الاتصال المباشر أو من خلال سطح ملوث.

يعتقد الأطباء أنه لا يوجد فرق حقيقي بين حكة الحلق المصاحبة لـ كوفيد والتهاب الحلق نتيجة تغيير الفصول.

يمكن أن يكون الحلق الملتهب والمخدوش مؤلمًا مصحوبًا بتهيج أو حرق خفيف أو إحساس بالحكة، والذي يمكن أن يتفاقم أثناء بلع الطعام أو الماء، قد تنشأ مثل هذه المضاعفات الخفيفة عندما يشعر الشخص بالطقس أثناء التغيرات الموسمية، إلى جانب تقلب الأحوال الجوية، يمكن أن يؤدي انخفاض مؤشر جودة الهواء (AQI) أيضًا إلى مثل هذه الأعراض.

هل أعراضك ناتجة عن مرض كوفيد أو بسبب تغير في الطقس؟



يعد التغير في الطقس أحد أفضل الأوقات لنمو الفيروسات والبكتيريا، ربما سبب شعورنا بعدم الراحة والشعور بالطقس أثناء تغيير درجات الحرارة.

قد تتشابه أعراض COVID-19 وأعراض البرد مع بعضها البعض لأن كلاهما من أمراض الجهاز التنفسي، لكن قد يختلف الاثنان على أساس الخطورة. نجح كل نوع جديد من COVID في مفاجأتنا بقدراته الفريدة. في حين أن دلتا كانت فعالة في التأثير المباشر على الرئتين مما تسبب في أعراض حادة، كان أوميكرون أكثر اعتدالًا وأدى إلى أعراض مرتبطة بالجهاز التنفسي العلوي.

عندما يتعلق الأمر بالتمييز بين COVID والبرد، فبالإضافة إلى الخطورة، يمكننا أيضًا التحقق من فترة الحضانة.

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قال الخبراء في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن فترة حضانة COVID-19 تتراوح من 1-14 يومًا، وغالبًا ما تكون حوالي 5 أيام، بالنسبة إلى أوميكرون، يقول الخبراء إنها أقصر، أي 3 أيام، ومع ذلك، بالنسبة لنزلات البرد العادية، تتراوح عادة بين يوم و3 أيام.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون التهاب الحلق الناجم عن فيروس كورونا مصحوبًا بأعراض بارزة أخرى بما في ذلك الحمى والسعال والتعب وآلام الجسم وأعراض الجهاز الهضمي وفقدان الشم والتذوق، وهي أعراض غير شائعة مع نزلات البرد، كما أوضح الباحثون في PubMed Central.

قد تظهر أعراض البرد تدريجيًا مع التهاب الحلق وسيلان الأنف وانسدادها كعلامات مبكرة.

أفضل طريقة لمعرفة ذلك



إذا كان لديك أي من الأعراض التي تشبه البرد أو COVID-19 ، فإن أفضل طريقة لتشخيص الحالة هي من خلال اختبار PCR. نظرًا لاستمرار الأعراض الخاصة بك لأكثر من 2-3 أيام، فمن المهم أن تجري اختبار تشخيص COVID-19 للحصول على نتيجة دقيقة.

في حالة ظهور أي أعراض شديدة مثل ضيق التنفس وألم في الصدر والدوخة وغير ذلك، توجه للطبيب فورا.

خطوات يجب اتخاذها

حتى في ظل انخفاض حالات COVID ، يجب أن تظل يقظًا، هناك العديد من الإصابات الفيروسية الأخرى المعدية والقاتلة، ومع ذلك، فإن ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي واتباع نظافة اليدين المناسبة أمر أساسي، والأهم من ذلك أن تحصل على التطعيم، ليس فقط ضد كورونا ولكن أيضًا ضد الأنفلونزا.

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