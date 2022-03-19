تبدأ من 69 جنيها.. عروض على ملابس الأطفال من أمازون

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محمد اسماعيل - القاهرة - * إعلان تحريري
مع قرب انتهاء فصل الشتاء تبدأ الأمهات في البحث عن أفضل الملابس لأطفالها.
و"الخليج 365" يقدم لكم أفضل العروض والتخفيضات التي يعرضها موقع التسويق الإلكتروني "أمازون".
-تيشرت قطن أولادي من عمر 12- 18 شهر، بسعر 70 جنيها.
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-هاي كول أولادي الأمثر مبيعاً، لونه رمادي، بسعر 68 جنيها.
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-جيلية أولادي بأزرار، لونه كحلي، بسعر 100 جنيها.
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-تيشري قطن أولادي، لونه بيج منقوش من الصدر، بسعر 119 جنيها.
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-تيشرت بناتي، لونه فوشيا، بسعر 90 جنيها.
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-تيشرت عليه رسمة فانوس رمضان، لونه أحمر، بسعر 99 جنيها.
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-فيست بناتي كت، به سوسته، لونه أبيض، بسعر 99 جنيها.
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-تيشرت بناتي كت، لونه موف، بسعر 45 جنيها.
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-بلوفر قطن بناتي، لونه بينك، بسعر 60 جنيها.
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-فستان بناتي ميدي كت، باللون الأحمر ومنقوش من الأسفل، بسعر 89 جنيها، بدلا من 169.
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-فستان قصير، باللون الأسود ومنقوش من أعلى، بسعر 79 جنيها.
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