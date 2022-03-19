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تبدأ من 69 جنيها.. عروض على ملابس الأطفال من أمازون

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محمد اسماعيل - القاهرة - * إعلان تحريري

مع قرب انتهاء فصل الشتاء تبدأ الأمهات في البحث عن أفضل الملابس لأطفالها.

و"الخليج 365" يقدم لكم أفضل العروض والتخفيضات التي يعرضها موقع التسويق الإلكتروني "أمازون".

-تيشرت قطن أولادي من عمر 12- 18 شهر، بسعر 70 جنيها.

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1-هاي كول أولادي الأمثر مبيعاً، لونه رمادي، بسعر 68 جنيها.

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2-جيلية أولادي بأزرار، لونه كحلي، بسعر 100 جنيها.

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3-تيشري قطن أولادي، لونه بيج منقوش من الصدر، بسعر 119 جنيها.

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4-تيشرت بناتي، لونه فوشيا، بسعر 90 جنيها.

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5-تيشرت عليه رسمة فانوس رمضان، لونه أحمر، بسعر 99 جنيها.

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6-فيست بناتي كت، به سوسته، لونه أبيض، بسعر 99 جنيها.

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7-تيشرت بناتي كت، لونه موف، بسعر 45 جنيها.

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8-بلوفر قطن بناتي، لونه بينك، بسعر 60 جنيها.

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9-فستان بناتي ميدي كت، باللون الأحمر ومنقوش من الأسفل، بسعر 89 جنيها، بدلا من 169.

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10-فستان قصير، باللون الأسود ومنقوش من أعلى، بسعر 79 جنيها.

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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