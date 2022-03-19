سبب انفصال كاظم الساهر عن زوجته «عروبة»: ظلمتها وسامحتني في الكعبة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فجع الموت الفنان العراقي الشهير، كاظم الساهر، في زوجته السابقة «عروبة الساهر»، ابنة عمه، وأم أولاده، بعد رحيلها مساء أمس، الجمعة.

وأعلن كاظم الساهر، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، خبر الوفاة، مدونًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة السيدة عروبة الساهرة والدة أولادي وسام وعمر، الرجاء قراءة الفاتحة».

وعلى الفور بدأ الرواد يتداولون صورًا نادرة للفنان كاظم الساهر، وطليقته الراحلة، وهي الزوجة الأولى والأخيرة له، التي انفصلت عنه منذ سنوات طويلة وظلت صداقتهما قائمة، لكنها احتفظت بمكانتها بعيدًا عن الكاميرات ووسائل الإعلام.

حكاية زواج وطلاق كاظم الساهر وعروبة

وعلى الرغم من عدم حديثه باستفاضة عن الحياة الشخصية إلا أنه في 2016، قرر الفنان العراقي كاظم الساهر، الحديث عن زوجته السابقة، وابنة عمه، عروبة الساهر، في لقاء تليفزيوني شهير مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وأكد «الساهر» خلال حديثه، أنه تقدم لخطبتها في سن الـ19 عاما، وأعلنا الزواج وهو 21 عامًا، الذي وصفه بـ«صغير السن»، موضحًا أن حياتهما كانت غير مستقرة مع بداية عمله وتنقلاته، وسفره، فضلًا عن سوء الحالة المادية: «ظلمتها معايا، كنت صغير وبداية الشهرة والسفر والتنقل، وعدم الاستقرار، مكانش فيه إلا كيس بطاطس نتغدى ونتعشى بيه، ظلمتها وانفصلنا».

وتابع كاظم الساهر: «لكنها سامحتني ووقت ما زارت الكعبة اتصلت بيها وقالت إنها مسامحة، وظلينا أصدقاء».

عروبة الساهر والبعد عن الأضواء

الجدير بالذكر أن الراحلة عروبة الساهر، ظلت بعيدة عن الأضواء طيلة حياتها، ولم تظهر أبدا في أي صور تجمعها بـ«القيصر» سوى تلك التي التقطت خلال الاحتفال بزفاف ابنها الأكبر «وسام»، وكان ذلك آخر ظهور لزوجة كاظم الساهر على الساحات الإعلامية.