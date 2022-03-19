بعد السخرية من أحمد سعد.. الجمهور ينشر فيديو لـ سمية الخشاب: «مفرقتيش كتير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل، أثارها الفنان أحمد سعد، مؤخرًا بعد أن شارك جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو استعراضي غريب، ظهر من خلاله وهو يرقص على أغنيته الشهيرة «صدقيني لو بإيدي»، التي قدمها ضمن أحداث الفيلم الشهير «من أجل زيكو» للفنان كريم محمود عبد العزيز.

ونشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، مقطع فيديو له، وهو يرقص على الأغنية الشهيرة «صدقيني لو بإيدي»، مُعلقًا عليها بقوله: «يلا مين هيعرف يعمل كده.. تحدي».

وعلى الرغم من تفاعل العديد معه، إلا أنه تسبب في موجة واسعة من السخرية منه والرقصة التي قدمها والاستعراضات التي ظهر بها أمام الجمهور.

@cairo24 أحمد سعد يتحدى جمهوره برقصة على أغنيته الجديدة "سابرينا يادنيا": يلا مين يعرف يعمل كده #مصر # السعودية #احمد_سعد #سابرينا #اكسبلور #fyp #اكسبلورexplore #fypシ #explor #تريند #ahmed_saad #تريند_مصر الصوت الأصلي - القاهرة 24

سمية الخشاب تسخر من الفيديو بشكل غير مباشر

وعقب تداول المقطع بصورة كبيرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، شارك الجمهور «برنت سكرين» من حساب الفنانة سمية الخشاب الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، مدونة: «الحمد لله الذي نجانا.. مش قادرة» مرفقة العديد من وجوه الضحك والسخرية، في إشارة منها لمقطع طليقها الشهير.

الجمهور ينشر فيديو غريب لـ سمية الخشاب: «حضرتك مفرقتيش كتير»

خلال الساعات القليلة الماضية، تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو غريب لسمية الخشاب سبق وأن نشرته الفنانة عبر حسابها بـ«تيك توك» خلال الفترة الماضية، وظهرت خلاله وهي تؤدي رقصة استعراضية لإحدى الأغنيات الأجنبية الشهيرة، أمام مجفف الشعر، بدلًا من الميكروفون، معلقين: «حضرتك مفرقتيش كتير».

يذكر أن الفنان أحمد سعد، من المقرر أن يتعاون مع شقيقه الممثل عمرو سعد، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال غناء تتر البداية والنهاية لمسلسل «توبة».