فوائد اللوز للمرأة الحامل.. يحميك من ارتفاع ضغط الدم وينظم السكر

القاهرة - سمر حسين - ماما

على الرغم من صعوبات الحمل والأعراض المرضية المصاحبة له من غثيان وتقلبات مزاجية وألم جسدي ودوخة إلا أن فرحة قدوم الجنين تطغى على كل ذلك، وتجعل الأم حريصة على اتباع نظام غذائي صحي وتناول الأطعمة التي تغذي الجنين في فترة الحمل من ضمن تلك الأطعمة المقرمشات بأنواعها، وفيما يلي، فوائد اللوز للحامل.

فوائد اللوز للحامل

يعد اللوز من المقرمشات المستهلكة بشكل كبير في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ومن فوائد اللوز للحامل أنه خالي من الكوليسترول وغني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، ما يساعد في التغلب على صعوبات فترة الحمل.

مصدر للفيتامينات

اللوز من المصادر الغنية بالفيتامينات منها فيتامين ب 9 «حمض الفوليك، الفولات»، بالإضافة إلى أنه جزء مهم وضروري من العناصر الغذائية أثناء فترة الحمل إذ أنه يساعد في النمو العصبي للجنين ويحمي من خطورة تعرضه للتشوهات الخلقية، وفقا لموقع medical news today.

اللوز غني بالألياف الغذائية

من فوائد اللوز للحامل أنه يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم وحماية الأم من الإصابة بمرض سكر الحمل ، بالإضافة إلى أن الألياف الموجودة فيه تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

غني بالدهون الغذائية والكربوهيدرات

يعتبر اللوز من المصادر الغنية بالدهون الصحية والكربوهيدرات التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات وسكر الدم أثناء الحمل.

مصدر للحديد

يحتوي اللوز على الحديد الذي يلعب دور أساسي في تقوية مناعة الطفل ويساعد في نمو القلب، بالإضافة إلى توصيل الأكسجين إلى الطفل.

تقوية الذاكرة للأم

يلعب اللوز دورا أساسياً في تقوية الذاكرة وذلك من خلال تناوله يوميًا أثناء فترة الحمل كما يحافظ على الوزن الصحي.

تقوية عظام الطفل

يعمل المغنيسيوم الموجود في اللوز على تقوية عظام الطفل وأسنانه، بالإضافة إلى أنه ينظم الأنسولين وضغط الدم، وينظم مستويات السكر في الدم كما يحفز وظيفة الإنزيمات، ويساعد على نمو الجنين.

غني بـ«أوميجا 3»

من ضمن فوائد اللوز للحامل أنه مصدر غني بالأحماض، وأوميجا 3 الدهنية التي تساعد في تطوير ودعم قلب الجنين أثناء نموه وتقوية جهازه المناعي والدماغ والعينين، خاصة خلال فترة الثلث الثالث من الحمل.