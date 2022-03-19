كورونا اليوم: هكذا تكتشف سبب ألم الحلق.. و3 فئات ممنوعين من دواء كورونا الفموي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

سبب الالتهابات بعد كورونا طويل الأمد

كشف علماء من معهد كارولينسكا السويدي وجامعة ميونخ التقنية في ألمانيا، أن الالتهابات التي تحصل ما بعد كوفيد طويل الأمد مرتبطة بالخلايا المناعية الضامة.

وذكر العلماء وفق ما نشرت مجلة Mucosal Immunology، أن نوعا معينا من خلايا المناعة تسمى البلاعم هي السبب في الالتهابات طويلة الأمد بعد الإصابة بالشكل الخفيف من "كوفيد-19".

هكذا تكتشف سبب ألم الحلق

الآن الطقس دافئ، يمكن أن يصبح البرد مشكلة سائدة، بسبب التغيير الموسمي، يمكن أن يتعرض الأشخاص لفيروسات البرد التي قد تؤدي إلى أعراض خفيفة بما في ذلك التهاب الحلق وسيلان الأنف ومشاكل في المعدة، ولكن نظرًا لأن هذه الأعراض تشبه أيضًا أعراض COVID-19 ، فقد يكون هناك الكثير من الالتباس، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

قد يكون التهاب الحلق الناجم عن فيروس كورونا مصحوبًا بأعراض بارزة أخرى بما في ذلك الحمى والسعال والتعب وآلام الجسم وأعراض الجهاز الهضمي وفقدان الشم والتذوق، وهي أعراض غير شائعة مع نزلات البرد، كما أوضح الباحثون في PubMed Central.

قد تظهر أعراض البرد تدريجيًا مع التهاب الحلق وسيلان الأنف وانسدادها كعلامات مبكرة.

فرصة للشراء: تخفيضات تصل لـ 70%.. أكواد خصم على خزين رمضان والأطعمة والأجهزة الكهربائية والملابس (اطلب وتصلك لباب البيت)

منع تناول دواء كورونا الفموي لـ 3 فئات في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة والوقاية، إنه جرى طرح دواء "مولنوبيرافير" الفموي لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسطة من مرضى كورونا، في المستشفيات الحكومية والخاصة، وكذلك عبر منافذ الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وشدد "تاج الدين" في تصريحات صحفية، على ضرورة عدم تناول الدواء بدون روشتة طبية، مضيفًا: "مفيش دواء يتاخد بدون روشتة لأن كل الأدوية لها آثار جانبية".

وأوضح أن هناك 3 فئات ممنوعة من الحصول على هذا الدواء حتى الآن:

- بعض مرضى الكلى والكبد

- أقل من ١٨ عاما

- الحوامل والمرضعات

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا