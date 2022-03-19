ما أصل كلمة "ياخراشي" وعلاقتها بالأزهر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

اعتاد الناس على التلفظ بكلمات في حياتهم اليومية ولا يوجد لها أصل في اللغة ولا معنى حرفي لها، إنما هي كلمات ذو دلالة في معجم العامية، ومن بينها استخدام كلمة "ياخراشي" في الاستغاثة أو كتعبير عن الصدمة والرغبة في المساعدة، فمن أين جاء لفظ "ياخراشي"؟

أوضح دكتور خالد أبو الليل أستاذ مساعد الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة القاهرة لـ"الخليج 365" أن لكل مثل وكل كلمة متداولة قصة وحكاية ومع مرور الوقت تندثر القصة وتتحرف، وقد تختفي وإنما تبقى الجملة والمثل والكلمة تتردد على ألسنة الناس عبر العصور.

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أصل كلمة يا خراشي يعود إلى محمد الخرشي، أول شيخ للجامع الأزهر الشريف، ونطقها العامة وبعض المؤرخين في مصر "الخراشي".

وعُرف الخراشي بنصرته للحق وقوة كلمته، واعتاد الناس اللجوء إليه والاستغاثة به لنصرتهم ونجدتهم من تعنت الولاه حينذاك، وكانت مصر حينها تابعة للولاية العثمانية، وأصبحت "يا خراشي" هي النداء الشعبي لشيخ الأزهر كي ينصرهم علي الظلم الواقع عليهم وعند الوقوع في مشكلة يردد الناس ياخراشي.

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