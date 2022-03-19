استعدادا لشهر رمضان ولتجنب الأمراض.. اعرفي مدة تخزين الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان الكريم، وبمناسبة قدومه ترغب كثير من السيدات في تخزين الأطعمة في الفريزر للإستفادة منها وإعدادها بسهولة.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم الأطعمة التي يمكن تخزينها في الفريزر ومدة تخزينها، وفق ما ذكر موقع" safefood".

- اللحوم غير المطبوخة:

مدة التخزين: 4 إلى 12 شهرًا.

- اللحم المفروم غير المطبوخ:

مدة التخزين: تصل إلى 3-4 شهور.

- اللحم المطبوخ:

مدة التخزين: 2-3 شهور.

- الدواجن غير المطبوخة:

مدة التخزين: 9-12 شهرًا.

- الدواجن المطبوخة:

مدة التخزين: 4 أشهر.

- الأسماك النيئة والمطبوخة:

مدة التخزين: 2-4 شهور.

- الحساء والطواجن:

مدة التخزين: 2-3 شهور.

- الحليب:

مدة التخزين: شهر واحد فقط.

-السمن:

مدة التخزين: 3 أشهر.

- الجبن المبشور:

مدة التخزين 4 أشهر.

- الخضروات:

مدة التخزين: 12 شهرًا.

- الفاكهة:

مدة التخزين: 6 أشهر.

-البيض:

يمكنك فصل الصفار عن البياض، أو خفق البيض قبل التجميد.

مدة التخزين: 6 أشهر.

-رغيف الخبز:

مدة التخزين: 3 أشهر.

أطعمة لا يجب تجميدها؟

- الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الخس والخيار وبراعم الفاصوليا والفجل والبطيخ، لأن تخزينها يجعلها تصبح طرية

- الأعشاب مثل البقدونس والريحان والثوم المعمر، لأنها سوف تتحول إلى اللون البني.

- الزبادي السادة والجبن الكريمي قليل الدسم والقشطة والجبن القريش، لأنها سوف تصبح مائية.

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